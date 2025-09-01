La ordenanza turística de Toledo se aprobará en el pleno en este mes de forma definitiva

TOLEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado que la ciudad será pionera a nivel turístico gracias a la ordenanza que se aprobará de forma definitiva en el pleno del mes de septiembre.

En una entrevista en Radio Nacional de España coincidiendo con el inicio de curso político, el alcalde ha asegurado que el objetivo de esta ordenanza "es hacer más fácil la convivencia entre visitantes y residentes del Casco Histórico y potenciar el turismo de calidad frente al turismo de masas".

Además, Velázquez ha hecho un repaso de las diferentes obras y actuaciones que se están ejecutando en la ciudad y destaca "que desde el Ayuntamiento intentamos hacerlas cuando menos molestan a la gente", tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En este sentido ha hecho referencia a las obras que el Ministerio está ejecutando en la TO-23 desde este lunes, y ha recordado que "la que más debería ocupar al Ministerio y a la Delegación del Gobierno es la obra del tercer carril, anunciado desde el 2021 y de la que no sabemos nada", ha lamentado.

"El tercer carril es verdaderamente importante para contribuir a solucionar el problema de la movilidad en la ciudad de Toledo", ha asegurado Velázquez, quien ha destacado que desde el Ayuntamiento se pusiero "a trabajar desde el minuto uno en ese vial de conexión que unirá Azucaica con el Polígono", que en septiembre continuará su tramitación con la aprobación del Plan Especial de Infraestructuras para que el proyecto salga a licitación en 2026.

El alcalde ha destacado la colaboración institucional en otras actuaciones como la obra del nuevo campo de fútbol Carlos III, "pero con el Ministerio y con la Delegación del Gobierno pasan cosas que no pasan con el resto de administraciones, independientemente del color político", ha lamentado Velázquez.

Además, el alcalde ha destacado otras obras que están en marcha en la ciudad como la reforma del Parque de la Vega, la obra de la calle Tornerías, "ambas dialogando con comerciantes y vecinos", o la obra de renovación del pavimento de Santa Teresa "donde no se actuaba desde hacía 40 años y donde también vamos a plantar nuevos árboles en lugares donde no hay ni una sola sombra", ha asegurado.

AZUCAICA Y LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO

Por último, cuando se cumplen dos años de la DANA, Velázquez ha hecho referencia a la obra del sistema de retención de sólidos de Azucaica "que ya está dando sus frutos" y cuya segunda fase "que será la definitiva" comenzará en este mes de septiembre, y consistirá en la canalización del arroyo.

"Vamos a hacer esa actuación que se prometió incluso por ministros o por ministras que vinieron aquí y prometieron inversiones millonarias allí y no se se hizo absolutamente nada", ha concluido.