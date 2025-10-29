Ortega (CCOO) aboga por "investigar al máximo" las circunstancias de la explosión en Socuéllamos

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha abogado por investigar al máximo las circunstancias en las que se ha producido el accidente en Socúellamos de este lunes con una trabajadora fallecida y "depurar todas las responsabilidades que puedan existir en cualquiera de los ámbitos".

A preguntas de los medios durante la rueda de prensa para presentar el Observatorio Social de las Personas Mayores, ha aludido al siniestro de Socuéllamos y al ocurrido también en Valdepeñas.

Recordando que el pasado viernes se creó el Consejo Regional del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la región, ha reconocido que los efectos del trabajo de este órgano requieren "un cierto tiempo para que se vean reflejados".

No obstante, ha trasladado el compromiso de la patronal, la parte sindical y el Gobierno regional para combatir la sinestralidad laboral y enfrentar con firmeza aquellos casos que han supuesto incumplimientos de medidas de seguridad, aplicando "todo el peso de la ley a las empresas que incumplen estas medidas", que puedan ser "causa, lamentablemente" del fallecimiento de una persona trabajadora o una lesión permanente grave "para toda la vida".

En esta línea, respecto a la explosión de Socuéllamos, ha optado por mantener "cierta cautela y prudencia, porque está en fase de investigación".

"El sindicato está ejerciendo su labor, en este caso, de información a los trabajadores y sobre todo de información de cara a lo que ha podido suceder, pero la preocupación es muy elevada".

Con todo, ha señalado que no se puede permitir en Castilla-La Mancha "esta cifra negra que durante este último periodo estamos teniendo en materia de siniestralidad".