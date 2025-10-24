Óscar Puente presidirá este lunes el acto por el 50 aniversario del Observatorio de Yebes (Guadalajara)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - Jesús Hellín - Europa Press

GUADALAJARA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, preside este próximo lunes, 27 de octubre, el acto de celebración del 50 aniversario del Observatorio de Yebes (Guadalajara), perteneciente al Instituto Geográfico Nacional.

Este centro es un "buque insignia" de la ciencia española que ha tenido una enorme contribución a la astronomía, la geodesia espacial y la observación de la Tierra, según ha informado el Ministerio.

El ministro visitará las instalaciones y el radiotelescopio de este observatorio y posteriormente realizará una invitación abierta a los invitados y los medios de comunicación.