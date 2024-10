Pacma condena el "brutal" atropello con todoterreno que mató a un toro durante un encierro en Tendilla (Guadalajara)

GUADALAJARA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha condenado este lunes el atropello a un toro con un todoterreno durante los encierros de Tendilla (Guadalajara) el pasado sábado, 5 de octubre.

Según la formación política animalista y medioambiental, que ha colgado en sus redes sociales un vídeo donde se recogen los hechos, el animal murió tras el golpe.

En las imágenes publicadas, varias de las personas asistentes rompen a aplaudir tras la embestida y el derribo del animal, mientras que otras se lamentan por el final del encierro y uno de ellos reprocha lo ocurrido.

Pacma denuncia que este tipo de eventos tienen como eje central "el maltrato y el sufrimiento animal", y repudian que, desde las administraciones, continúen promoviendo una "cultura de violencia contra los animales", amparada, afirman, por la "falta de regulación y control fruto de compromisos con el lobby taurino".

"Este nuevo episodio en Tendilla puede resultar impactante, pero no es un hecho aislado: es el resultado de una permisividad institucional que mana de la pasividad de los partidos gobernantes, como el PSOE y Sumar, que no mueven un dedo por acabar con esto, sino que pasan de perfil por no perder votantes", afirma el presidente nacional del partido, Javier Luna, en nota de prensa.