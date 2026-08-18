PACMA pide reunión con Consistorio Valdepeñas para proteger a colonias felinas y gestoras tras las amenazas de un vecino

CIUDAD REAL 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), Javier Luna, ha solicitado una reunión urgente con el Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) para abordar la seguridad de las colonias felinas del municipio y de las personas encargadas de su cuidado y gestión.

Según informa en nota de prensa la organización, la petición se produce después de la difusión en redes sociales de un vídeo en el que un vecino de la localidad afirma haber acabado con la vida de numerosos gatos comunitarios que habrían accedido a su finca o se habrían cruzado delante de su vehículo. El propio hombre llega a cifrar en cuarenta el número de animales muertos.

En nota de prensa, Pacma asegura haber presentado la pasada semana una denuncia ante la Guardia Civil para que se investiguen estas manifestaciones y se esclarezca si existen gatos comunitarios muertos o desaparecidos, estando estos animales están protegidos por la Ley 7/2023, que atribuye a los ayuntamientos responsabilidades sobre su identificación, censo, esterilización, atención sanitaria y protección.

PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD DE LAS GESTORAS

El partido también alerta sobre la situación de las personas que gestionan y alimentan las colonias felinas en este municipio. En el vídeo difundido se profieren reiteradamente expresiones insultantes, vejatorias y de carácter machista contra una de las cuidadoras.

Para PACMA, este señalamiento público puede generar "un clima de intimidación y hostilidad contra mujeres que realizan una labor esencial para el control ético de las poblaciones felinas, de manera voluntaria y en colaboración con las administraciones".

Por ello, la formación política espera recibir pronta confirmación del Consistorio para poder mantener el encuentro y abordar la situación en lo que se resuelve judicialmente la denuncia interpuesta.