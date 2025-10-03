Paco Núñez asiste junto a Isabel Díaz Ayuso a la corrida de toros de Tomas Rufo en Las Ventas

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Feria de Otoño de la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid. - PP CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asistido este viernes a la corrida de toros protagonizada por el torero de Pepino Tomás Rufo, junto a Emilio de Justo y Borja Jiménez, en la Feria de Otoño de la plaza de toros de Las Ventas en Madrid.

El líder de la oposición castellanomanchega ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para trasladar el apoyo de la formación popular a la tauromaquia.

Asimismo, desde el PP han destacado la buena relación de la dirección castellanomanchega con el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, subrayando el potencial de colaboración entre las dos regiones vecinas.