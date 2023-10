Padilla critica a PP y Vox por "subir" los impuestos en los ayuntamientos donde gobiernan y afea su "incoherencia"

TOLEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de su portavoz, Esther Padilla, ha criticado a PP y Vox por "subir" los impuestos en los ayuntamientos donde gobiernan, poniendo de ejemplo Guadalajara y Talavera de la Reina, y ha afeado su "incoherencia" por presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales para 2024 alegando que incrementan impuestos y son "irreales".

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha defendido que Castilla-La Mancha "es una comunidad autónoma de las que menor presión fiscal tiene" y, sin embargo, ha censurado, "los gobiernos del Partido Popular y de Vox en los ayuntamientos de esta región están subiendo impuestos". "No deja de ser incoherente".

De este modo, ha asegurado que el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el PP y Vox, ha subido un 17% el IBI y en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, gobernado por el PP y Vox, suben un 24% el agua. "Por lo tanto, quizá deberían de ser más prudentes a la hora de hablar de impuestos y tener muchísima más cabeza a la hora de decidir de dónde quieren quitar los recursos y a qué quieren destinarlo, como en este caso quieren quitarlo de la protección a las mujeres para destinarlo ¿dónde?", se ha preguntado.

Además, ha dicho que "sería interesante" que PP y Vox explicaran qué van a hacer con el dinero que recauden por la subida de impuestos que van a aplicar en algunos municipios.

Al PP que, según ha afirmado Padilla, "no le parece bien el desglose que hay en materia sanitaria en los presupuestos", le ha recordado que en las cuentas para 2024 se destinan 1.400 millones de euros más a sanidad de lo que destinaba el Partido Popular cuándo gobernó esta región. "No sé si les parece mucho y por eso no están de acuerdo porque, claro, su opción era 1.400 millones de euros menos en sanidad", ha ironizado la portavoz.

En lo que tiene que ver con la enmienda a la totalidad de Vox, donde argumentan que "el presupuesto destinado en materia de igualdad es un derroche", ha señalado que "dice mucho" de un partido político que quiera cargarse "de un plumazo" el presupuesto que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, que protege a las mujeres más débiles, y que protege a las mujeres que son víctimas de la violencia machista. "Ese presupuesto es el que Vox quiere quitar", ha avisado.