Padilla pide a PP y Vox que respalde el techo de gasto de 9.000 millones que se aprueba este jueves en las Cortes

Archivo - Pleno de las Cortes de C-LM - CORTES C-LM / CARMEN TOLDOS - Archivo

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado al Partido Popular y Vox que se sumen al apoyo del techo de gasto de 9.000 millones de euros que se debatirá y votará este jueves en las Cortes regionales, paso necesario para la aprobación de los Presupuestos de 2026.

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha destacado que se trata del límite de gasto más alto en la historia de la comunidad, con un incremento del 8,2% respecto al año anterior, lo que supone 686 millones de euros adicionales destinados a reforzar áreas como sanidad, educación y dependencia.

Padilla ha recordado que la mayoría parlamentaria socialista garantiza la aprobación del techo de gasto y los presupuestos, pero ha insistido en que la unidad política sería un "magnífico ejemplo para toda España".

"Nos gustaría que lo apoyaran, pero sospecho que no será así, a pesar de que sería bueno, porque desgraciadamente tenemos una oposición que cuando las cosas van bien consideran que no les beneficia".

En este sentido, ha acusado a PP y Vox de actuar "como si quisieran que la comunidad se estanque", frente al "ánimo positivo y la responsabilidad política" que, según ha dicho, mantiene el Gobierno de Emiliano García-Page.

Asimismo, la portavoz ha señalado que el debate de mañana supone el "pistoletazo de salida" a unos presupuestos "expansivos, con impuestos congelados y aprobados en tiempo y forma", que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 y que permitirán "seguir creciendo por encima de la media en confianza empresarial y en reducción del paro".