Page acompaña este viernes a la Reina Letizia en la apertura oficial del curso FP en el IES Ribera del Tajo (Talavera)

Archivo - El Rey Felipe VI; la Reina Letizia; la Princesa Leonor; y la Infanta Sofía asisten a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV, mientras el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, estrecha la mano de León XIV, en el Palacio Rea - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste este viernes junto a la Reina Leticia al acto institucional de apertura del curso de Formación Profesional 2026/2027, una cita que tendrá lugar en el Instituto de Educación Secundaria Ribera del Tajo de Talavera de la Reina.

Un acto anunciado por el propio presidente en su última visita a la Ciudad de la Cerámica, donde junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, el presidente autonómico presidió la apertura del curso universitario de la institución académica.

En su momento, el líder del Ejecutivo castellanomanchego mostró el "inmenso honor" de toda la región por acoger esta semana a Su Majestad, diciendo de doña Letizia que "está siempre enormemente atenta" a todas las evoluciones y a todos los proyectos de alcance educativo.