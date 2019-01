Page acusa a Núñez de imitar el discurso de Puigdemont en torno a la prohibición de la tauromaquia en Almansa

Publicado 08/01/2019 20:46:13 CET

TOLEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha acusado al presidente del PP en la región, Paco Núñez, de imitar el discurso del expresidente catalán, Carles Puigdemont, para justificar la prohibición de la tauromaquia en Almansa, localidad que ha gobernado en los últimos siete años.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, García-Page se refería así a las palabras de Núñez, que este mismo martes alegaba que los toros en Almansa los prohibió el Gobierno municipal cuando el PSOE tenía mayoría absoluta y que cuando él gobernó en la localidad no se anuló esa prohibición por la falta de tradición que había en el municipio.

"Me da mucha pena escuchar a un dirigente del PP que se da golpes de pecho con los toros decir que en esta tierra no hay tradición. Lo mismo le escuché a Puigdemont para prohibirlos. Una cosa es que no haya tradición, y otra que se prohíba", ha dicho.