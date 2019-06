Page a Cs si no apoya a PSOE en las capitales: "En el resto tendrán que entenderse con el PP y Vox"

Actualizado 10/06/2019 19:25:47 CET

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha en funciones, Emiliano García-Page, ha advertido a Ciudadanos de que si no apoya al PSOE para obtener el bastón de mando en las alcaldías de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, en el resto se tendrán que entender con el PP y con Vox, "porque no podrá ser con nosotros ni en las Cortes ni en las diputaciones ni en nada".

En una entrevista con encastillalamancha.es, recogida por Europa Press, García-Page ha señalado que las negociaciones con Ciudadanos en estas tres capitales se están produciendo "en un tono bastante razonable y cordial".

"Yo creo que Ciudadanos ha visto que el PSOE de Castilla-La Mancha no va a entrar en ningún tipo de subasta ni de mercadeo. Esto no es una lonja. Si el PP de Castilla-La Mancha quiere entrar en eso, que entre, pero nosotros no. Es más, creo que Ciudadanos en esta región tiene que empezar por reconocer que es el PSOE quien ha ganado en estas tres capitales en las que quedan por decidir las mayorías", ha argumentado.

Tras señalar que el PSOE "es perfectamente compatible" con los liderazgos de Ciudadanos, el presidente regional señala que los socialistas les han pedido que les apoyen en las alcaldías y ha añadido que tiene "muy claro" que si Ciudadanos no apoya al PSOE en las tres capitales que quedan por decidir, "lo que es legítimo", en el resto "se tendrán que entender con el PP y con Vox, porque no podrá ser con nosotros ni en las Cortes ni en las diputaciones ni en nada".

En este sentido, ha afirmado que aspira conseguir para el PSOE estas tres alcaldías. "Precisamente hoy va a ser un día importante, porque entre hoy y mañana se van a sustanciar la mayor parte de las deliberaciones. Al fin y al cabo luego cada partido tiene sus procesos internos sobre los pactos a los que se llegue", ha añadido.

"Aspiro a conseguir las tres Alcaldías que dependen de Ciudadanos", ha apuntado, para remarcar que el PSOE en Castilla-La Mancha tiene el Gobierno autonómico por mayoría absoluta, tres diputaciones por mayoría absoluta y dos asequibles con Podemos y en las que también es posible pactar con Ciudadanos.