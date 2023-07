Page advierte frente a las "especulaciones" que no hará oposición a nadie en España: "Que se les quite de la cabeza"

TOLEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este miércoles que su Gobierno no variará su hoja de ruta pese a los resultados en las pasadas elecciones regionales y municipales y a los próximos comicios generales, para advertir frente a "las especulaciones" que no hará oposición a nadie en España ni en la región. "Que se les quite de la cabeza", ha agregado.

"Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, nuestra forma de entender la política y es la que vamos a ejecutar", ha indicado durante el acto de toma de posesión del Álvaro Gutiérrez como nuevo delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Toledo, donde ha abundado en que su Ejecutivo se mantendrá en una línea "muy coherente" de cumplimiento de sus compromisos.

Ha reconocido no obstante que lo que pueda pasar en las elecciones del próximo domingo puede afectar a Castilla-La Mancha y ha puesto en valor que actos como el nombramiento de los miembros de su Gobierno son "excepcionales" en medio de una campaña electoral. "Están pasando cosas muy extrañas que no están variando para nada el curso de la autonomía", ha puesto en valor.

Un tiempo "complejo" en el que están "mudando de piel" muchas administraciones, ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha señalado que marca un mapa para la próxima legislatura diferente al que ha habido hasta ahora en un "momento delicado", en el que "muchos de los resultados" de los últimos comicios han obedecido "más a claves nacionales que locales", lo que no le quita "un milímetro de legitimidad".

Así, ha puesto de manifiesto que "mucha gente" votó el pasado 28 de mayo pensando que se decidían otras cosas. Un hecho que ha afirmado que no va a afectar a las relaciones institucionales en Castilla-La Mancha, puesto que se ha propuesto llegar a acuerdos con "todo el mundo que quiera".

"Pero tampoco somos ingenuos y como no va a haber ningún tipo de sectarismo --por parte de la Junta-- tampoco lo vamos a permitir", ha indicado, para criticar los mensajes lanzados por algunos políticos en la pasada campaña electoral que para "muchos" han sido "extraños".

Así, ha lamentado que muchos responsables públicos, que hoy lo son, han hablado "cero" del Tajo durante la campaña electoral de las municipales y autonómicas. "Para la política hidráulica pueden pintar bastos y yo me doy cuenta que hay gente que no ha adquirido el más mínimo compromiso, que han pasado las elecciones y no se ha mojado", ha señalado.

LOS "MOTORES" DE C-LM

Durante su discurso, García-Page se ha referido a los "motores" que tiene la región como los que están en La Mancha, el del Corredor del Henares o el que está en la periferia de Madrid, para afirmar que una comunidad como Castilla-La Mancha ha visto como el 75 por ciento del crecimiento del país se ha centrado en el Mediterráneo y lamentar que no haya una mirada más peninsular.

Es por ello por lo que el jefe del Ejecutivo autonómico ha llamado a que, en la próxima década, España adquiera una "mirada más cantábrica y atlántica", y no solo mediterránea, "lo que tiene que influir en la Ruta de la Plata y en las comunidades del norte".

Con todo, García-Page ga afirmado que no cree que "nadie" pueda estar "asustado" con la acción de su Gobierno una vez pasadas las elecciones y que solo le importa que la gente viva "con normalidad". "Solo tienen que tener un poquito de reparo quienes vengan a pedir a la Administración a cosas sucias y que no entran en nuestro código de conducta. Esos no va a gastar en actos como este".

Para terminar, ha dado la enhorabuena a Gutiérrez y ha manifestado que le importa que los delegados de la Junta sean los interlocutores y los referentes para los alcaldes de sus provincias. "Estoy convencido de que van a trabajar para arreglar tanto los problemas de las personas como otros más complejos"; ha dicho.

"Me importa que la ciudadanía considere a cada uno de los cargos que son nombrados son personas "asequibles, cercanas y normales", ha indicado, para concluir que cuánto más movimiento haya fuera de la comunidad autónoma más tranquilidad habrá en su interior porque los objetivos marcados son "demasiado importantes" como para "distraernos".