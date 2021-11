Page afirma que C-LM afrontará "con serenidad" la Navidad en un escenario de "mínima restricción"

ALBACETE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha querido "dejar bastante claro" a las empresas de la región que la Comunidad Autónoma afrontará "con serenidad" la Navidad en lo referente a las restricciones por la pandemia, en un escenario de "mínima restricción".

García-Page, que este miércoles ha participado en la clausura de la presentación del 'Diagnóstico y Plan de Medidas para la Industrialización de Castilla-La Mancha en un escenario post-Covid' en La Roda, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad al respecto y ha alertado de que "va a haber mucha presión de gente de que hay que volver a escenarios de mucha restricción", algo que ha rechazado por "la vacunación, el esfuerzo sanitario y la prudencia que mantiene la gente".

"Ahora realmente las medidas que se tomen tienen que ir más en proporción al esfuerzo que ha hecho la gente y las empresas y al éxito que significa la vacuna. Lo digo por que tengamos tranquilidad, que sepamos que las cosas van en la dirección que queremos", ha abundado.

El presidente regional ha abundado en que "no podemos seguir pensando que todo el problema es el contagio", preguntándose "cómo no va a haber contagio" si ha aumentado la movilidad pero realzando que actualmente "el contagio no significa fallecimiento".

"Vamos a intentar ser muy coherentes y proporcionados a la hora de las medidas de limitación social para que no se pueda estrangular la economía. No sé lo que harán otros, sé lo que haremos nosotros y lo haremos hablando con todo el mundo", ha acabado.