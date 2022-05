Page agradece que Ribera haya dejado claro a los regantes que los cauces ecológicos en C-LM se van a mantener

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha felicitado por la gestión que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está haciendo en materia de agua y por ser "coherente", pues "ha dejado claro a los regantes" del trasvase Tajo-Segura que se van a mantener los niveles acordados con Castilla-La Mancha en materia de cauces ecológicos.

De este modo ha reaccionado este lunes desde Talavera de la Reina el titular del Gobierno castellanomanchego, después de la reunión que la pasada semana la ministra mantuvo con los regantes del acueducto Tajo-Segura de la Comunidad Valenciana y Murcia tras la manifestación celebrada en Alicante.

"Esto me importa mucho, porque no solo hay que cumplir con los compromisos, con la palabra que se da, sino que hay que ser coherentes. El agua lo necesitamos todos, pero aquí también. La necesitan más los que viéndola pasar no la ven desde hace tiempo", por los trasvases, ha denunciado.