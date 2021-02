Page arremete contra los miembros del Gobierno de Podemos que pasan "de puntillas" y se "dedican a jalear la violencia"

CIUDAD REAL, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado, en referencia a Podemos, que haya miembros del Gobierno central que estén "pasando de puntillas" en la crisis sanitaria y se "dedican a jalear la violencia". "Esto no puede ser bueno para nadie", ha asegurado.

"Y lo peor que tiene que algunos se dediquen a jalear la violencia es que en una semana que se tenía que estar hablando de los problemas de corrupción de la oposición y de las transacciones inmobiliarias para desviar la atención, se está hablando de lo que se está hablando", ha lamentado García-Page desde Ciudad Real.

Por ello, ha querido expresar, ante "a los ministros más serios" del Gobierno y al presidente, Pedro Sánchez, su defensa del actual modelo de convivencia. "Mientras son el Gobierno, otros solo están y están para lo que están", ha criticado.

Así, ha reconocido que es "delicado" hablar de estas cuestiones y que "parece mentira" que cuando se cumple el 19 aniversario del atentado contra Eduardo Madina, haya que estar defendiendo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Incluso con el terrorismo hubo normalidad constitucional en España y lamentablemente es algo que hoy no nos hemos quitado de encima. Ya no es el de origen vasco, pero si un terrorismo internacional", ha indicado.

A preguntas de los medios, el presidente castellanomanchego ha dicho que le parece "menos grave" que los miembros del Gobierno de Podemos no condenen la violencia vivida en las calles de varias ciudades del país en apoyo al rapero Pablo Hasél a que "la jaleen".

"A mamporrazos no se arreglan las cosas en España y esto es algo que me molesta por muchas cosas, pero sobre todo porque cuando más hay que apoyar a las instituciones es cuando las cosas están más difíciles", ha argumentado.

Bajo su punto de vista, el asegurar la convivencia, mantenerse en el cumplimiento de la ley y evitar todo tipo de conflicto "no tiene que ver con los que se manifiestan sino de violencia". "No les convierte en casta condenar la violencia o al menos no más desde que están gobernando", ha concluido, en alusión de nuevo a los miembros del Ejecutivo de Podemos.