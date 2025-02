Page augura que PP y PSOE darán ejemplo en Europa pactando el Comité de las Regiones sin contar con los extremos

GUADALAJARA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que con "el frentismo imperante hoy, en parte del mundo y en España de una manera ya tan exagerada" no se consigue nada, momento que ha aprovechado para subrayar el ejemplo que van a dar esta semana el PP y el PSOE europeo eligiendo a los miembros del Comité Europeo de las Regiones (CdR) sin contar "con los extremos".

El 164º Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) se celebrará el próximo 19 y 20 de febrero en Bruselas y la reunión inaugural de las comisiones se celebrará el 21 de febrero.

Durante la inauguración de la reapertura de la sección de Escariche del Colegio Rural Agrupado 'Duques de Pastrana', García-Page ha destacado que a Castilla-La Mancha le va bien económicamente gracias a que tiene "mucha estabilidad política e institucional" y está consiguiendo muchos logros en colaboración con empresarios y con sindicatos.

"Aquí intentamos no manejarnos por el frentismo imperante hoy, en parte del mundo y en España de una manera ya tan exagerada. Aquí parece que la mitad tenemos que estar peleados con la otra mitad cuando realmente así no se consigue nada, no se avanza, hay que intentar lo contrario", ha apostillado el presidente.

Ha recordado que ha dicho muchas veces que "sería razonable gobernar este país más desde la centralidad". "No digo desde el centro, digo desde la puesta en común de las cosas que importan".

"Ahora, si no me equivoco, hay mucho frentismo, pero a la reunión a la que asisto en Bruselas, si no me equivoco, hay un gran pacto entre lo que es el PP europeo y el PSOE europeo para elegir el Comité de las Regiones. Fíjense el ejemplo que vamos a dar las regiones en Europa. Y es que nuestra dirección en Europa la estamos acordando, no contando con los extremos, ni por un lado ni por otro, y lo estamos acordando entre los partidos mayoritarios y más moderados".

"Ojalá que eso que estamos haciendo en Europa y que estamos auspiciando desde las regiones, se cumpliera también" en otros contextos, porque "es increíble el nivel de tensión política, muchas veces artificial", ha concluido.