Page celebra el acuerdo entre socialistas y populares europeos para que "la disrupción" no controle la Eurocámara

CUENCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado este lunes el acuerdo entre el Partido Socialista europeo y el Partido Popular europeo tras las elecciones de este 9 de junio, para que "el frentismo, el populismo, en un frente o en otro" no se abra paso "en el gobierno de la Unión Europea".

"La conclusión para mí más relevante es la de saber que el Partido Popular Europeo y la Socialdemocracia Europea se van a poner de acuerdo", ha manifestado García-Page durante la inauguración del centro de producción de pistachos Agroptimum, en Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca.

El mandatario regional ha afirmado que el acuerdo garantiza "que Europa va a seguir el mismo rumbo que tiene" y "que Europa no se desabroche, que Europa no se vuelva loca, que Europa tenga un planteamiento común", subrayando que es la posición que se defiende desde el Ejecutivo regional de Castilla-La Mancha.

"Yo me quedé ayer muy tranquilo de saber que va a haber un acuerdo razonablemente troncal, moderado, proeuropeo en Europa que nos garantiza un rumbo", ha declarado. "Lo único que me desconsuela es saber lo imposible que eso pase en España", ha añadido, argumentando que "si alguien piensa que en España podemos aguantar mucho tiempo instalados en esta dinámica en la que la mitad de España se da la espalda con la otra mitad, si alguien piensa que eso es útil, yo no lo pienso, más bien lo contrario".

Frente a esta valoración, ha asegurado que Castilla-La Mancha "va a seguir siendo libre de frentismos". "Nos vamos a entender con la gente, vote lo que vote, piense lo que piense y esté donde esté", ha argumentado, asegurando que "es la única manera de que una sociedad avance en serio".

Sobre sus expectativas ante las políticas comunitarias que se desarrollarán en la legislatura que comienza, el presidente castellanomanchego ha asegurado que "lo fundamental va a seguir, y va a seguir, además, con un cambio de sensibilidad, como han demostrado todas las movilizaciones agrarias de los últimos meses". "Evidentemente, esta comisión que salga a partir de septiembre en Europa tendrá que ser infinitamente más sensible en el equilibrio entre la política de sostenibilidad y la política de sostenibilidad también social, cultural y económica", ha añadido.

En cuanto a los resultados de las fuerzas políticas en España, García-Page se ha abstenido de realizar valoraciones específicas pormenorizadas, aunque ha valorado que "todos los partidos políticos tienen para reflexionar, todos, unos por unos motivos, otros por otro".

"SABOR AGRIDULCE"

De su lado, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretario provincial del PSOE en Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha afirmado que las elecciones europeas han dejado un "sabor agridulce" a los socialistas pues aunque el PSOE es el partido socialdemocrata que mejor ha aguantado la "ola conservadora", ha habido un "tsunami" de voto a la extremadrecha.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, ha pedido no extrapolar estos comicios más allá del ámbito en el que se circunscriben, por lo que ha preferido comparar estas europeas con las de 2015, cuando no coincidieron con elecciones regionales y municipales.

"Pocos meses después se celebraron unas elecciones municipales y autonómicas en el 2015 que ganó el PSOE y que permitió desalojar a Cospedal del Gobierno de Castilla-La Mancha, conseguir la Diputación de Toledo, conseguir la Diputación de Ciudad Real, gobernar el Ayuntamiento de Toledo o gobernar el Ayuntamiento de Ciudad Real", ha afirmado.

A ello ha añadido, tras reconocer que "es evidente" que estos comicios ha habido "una ola de voto conservador" y "un tsunami" de voto a la extrema derecha, que el PSOE es el partido socialdemócrata de toda Europa "que mejor ha aguantado esta ola ultra que se ha producido de norte a sur y de este a oeste en el conjunto de los 27 países de la Unión".

Es por ello por lo que se ha mostrado "razonablemente satisfecho" y ha agregado que los ciudadanos saben "perfectamente diferenciar" de qué se trata en cada elección. "Lo comprobamos hace tan solo un año cuando se celebraron el mismo día autonómicas y municipales y obtuvimos un resultado arrollador en autonómicas".

Además, ha destacado que los socialistas castellanomanchegos van a seguir manteniendo influencia en Bruselas porque Cristina Maestre ha sido reelegido eurodiputada lo que, a su juicio, pone en evidencia la diferencia que existe de influencia y de capacidad entre el PSOE de Castilla-La Mancha y el PP.

"Aporta votos a la victoria de esas siglas a nivel nacional --el PP-- pero que no tiene ninguna capacidad de que un castellanomanchego tenga presencia, representación, influencia y capacidad de representar los intereses de la Comunidad en Bruselas", ha sostenido.

Según ha añadido, el compromiso del PSOE sigue siendo "cada día" con los ciudadanos de Castilla-La Mancha "y hoy sabemos que la valoración del presidente Page y de las políticas del Gobierno de Castilla-La Mancha sigue siendo tan alta como lo era el viernes y, sin duda, a gran distancia de lo que representa la opción del PP de Castilla-La Mancha y de manera particular del señor Nuñez", ha concluido.