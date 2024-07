Page cree que el acuerdo PSOE-PP para reformar Estatuto es un ejemplo para España de que "nos podemos entender"

TOLEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha opinado que el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para la reforma del Estatuto de Autonomía es "bueno para el conjunto de España" porque puede ser "un ejemplo de que, si queremos, nos podemos entender".

Así se ha pronunciado García-Page durante el pleno de las Cortes de este jueves en el que se ha aprobado, con el acuerdo de ambas formaciones, la toma en consideración de la Proposición de Ley del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y de la Proposición de Ley de Reglamento de las Cortes.

Dos puntos del orden del día en el que socialistas y 'populares' han exhibido su sintonía en ambas modificaciones mientras que Vox, que ha votado en contra de la toma en consideración del nuevo Estatuto y se ha abstenido en el caso del reglamento de las Cortes, ha cargado contra el PP por convertir al PSOE en su "socio preferente".

Emiliano García-Page ha asegurado que este es "un día de los trascendentes" y ha considerado "preciosa" la coincidencia en las fechas de este trámite del nuevo Estatuto con el del golpe de Estado de 1936. "Por fin Castilla-La Mancha va a tener algo bueno que celebrar un 18 de julio".

García-Page ha querido dar las gracias a los equipos negociadores del Gobierno regional y el PSOE pero "muy particularmente" al PP y a su presidente, Paco Núñez. "Tengo que reconocer y agradecerle su trabajo y su papel al frente del PP", ha admitido.

El presidente regional ha puesto énfasis en el "valor esencial" de "acordar" para así "estar a la altura de lo que la gente común, la inmensa mayoría, reclama de los políticos". "Estamos haciendo algo que reclama la ciudadanía. Siempre, siempre será mejor avanzar con acuerdos que sin ellos".

Además, en este sentido, García-Page cree que con este acuerdo se consigue enmendar "un borrón en la historia constitucional de España" como es el hecho de que la última modificación del Estatuto se produjera con los únicos votos del PP durante la etapa de gobierno de María Dolores de Cospedal.

"Creo que lo que estamos haciendo hoy es bueno para el conjunto de España", ha aseverado, esperando que sirva para "aportar lo que podemos hacer" y que sea "un ejemplo de que, si queremos, nos podemos entender".

Un entendimiento que, ha enfatizado, "ojalá fuera por unanimidad", momento en el que se ha dirigido a Vox para explicarles que no se les ha llamado a participar en las negociaciones para la reforma "por no hacerles perder el tiempo y, sobre todo, por no perderlo lo demás".

"Para ustedes el Estatuto de Castilla-La Mancha se resumiría en un artículo: Artículo único. Fin de las autonomías y desaparición de Castilla-La Mancha y, de paso, de todo el Título VIII de la Constitución", ha apuntado.

"UNA HERMOSURA DE TEXTO"

Por parte del PSOE, Ana Isabel Abengózar, que ha definido el proyecto como "una hermosura de texto", ha comenzado agradeciendo la "altura de miras, el compromiso, la responsabilidad y la disposición" del PP para sentarse a trabajar "codo con codo" con el PSOE y el Gobierno regional para sacar adelante esta reforma, un esfuerzo conjunto con el que cree que se sientan "las bases para un futuro próspero y estable para toda la ciudadanía".

Sin embargo, ha recordado que esta toma en consideración solo ha "sentado las bases" para el nuevo Estatuto, ya que ahora comienza su tramitación parlamentaria y la fase de diálogo con la sociedad civil castellanomanchega, considerando "fundamental" que "las voces sean escuchadas" y que el nuevo texto "refleje la diversidad y las aspiraciones de la ciudadanía".

"Este es un momento para unirnos aún más y demostrar que la participación ciudadana es la base de nuestra democracia. Así se lo hemos hecho saber a los distintos colectivos de nuestra región y ahora es el momento de mantener un diálogo abierto y constructivo con ellos y trabajar juntos para crear un Estatuto que sea inclusivo, representativo y duradero", ha aseverado.

David Moreno, por parte de Vox, ha dedicado su intervención sobre todo a cargar contra el PP, al que ha acusado de convertir a los socialistas en su "socio preferente" en una "gran coalición" para una reforma del Estatuto que, ha vaticinado, se convertirá en "una estafa más" de ambos partidos.

Moreno se ha dirigido al presidente regional del PP, Paco Núñez, para criticar que los 'populares' "dejaron de ser oposición hace ya mucho tiempo". "Hace dos días se reunieron en el Palacio de Fuensalida y --Núñez-- volvió a ofrecer seis pactos más. Han elegido como socio preferente al PSOE y con ello están avalando todas sus políticas", ha lamentado.

En opinión de Moreno, PSOE y PP han estado "negociando de espaldas a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha" esta reforma del Estatuto, recordando que Núñez dijo en el último debate electoral que García-Page "era un hombre que prometía pero que no cumplía" y ahora "pacta con él nada menos que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha".

Mientras, el propio Paco Núñez ha asegurado que él cree en una región "ambiciosa, ilusionada comprometida y que se marca ambiciosos objetivos que pueden ser alcanzables", algunas de las razones por la que este jueves su partido va a votar a favor de la toma en consideración de esta reforma del Estatuto.

"Votamos porque creemos que es positivo para Castilla-La Mancha y para los castellanomanchegos", ha asegurado, insistiendo en que "cuando cualquier elemento sea positivo para el conjunto de los castellanomanchegos, el PP va a estar siempre arrimando el hombro y trabajando por el futuro de Castilla-La Mancha y por el bienestar del conjunto de los castellanomanchegos".

También ha aprovechado su intervención para responder a David Moreno, señalando a Vox que "si dedicasen el mismo tiempo que dedican a criticar al PP a trabajar por construir una alternativa al socialismo, quizá les iría mejor a ustedes y al conjunto de los castellanomanchegos".

UN REGLAMENTO DE LAS CORTES "MÁS DINÁMICO"

A continuación se ha producido el debate sobre la reforma del reglamento de las Cortes, que ha sido abierto por el socialista Fernando Mora, quien ha recordado que el reglamento de las Cortes es "básico" y que este nuevo que ahora se propone es "mucho más abierto, mucho más comprometido, mucho más dinámico".

De esta manera, el nuevo reglamento va a posibilitar que el Parlamento autonómico "tenga más posibilidades, más capacidad de trabajo en todos los sentidos de la palabra". "Eso significa profundizar en nuestra democracia, incrementar el control parlamentario del Gobierno regional", ha apostillado.

Del lado del PP, Santiago Serrano ha afirmado que este es un "gran acuerdo" por el que "hay que felicitarse" porque con la reforma del reglamento de la Cámara se da "un paso definitivo" hacia su modernización, así como hacia un mejor funcionamiento y agilidad de debates e iniciativas.

También, ha añadido, se mejorará el control al Gobierno, un aspecto que considera "inexplicable" que se tenga que introducir en el año 2024 y que no se haya producido antes una homologación con el resto de parlamentos del país.

Finalmente, el diputado de Vox Iván Sánchez ha preguntado a PP y PSOE "en qué va a mejorar la vida de los castellanomanchegos" la reforma de la Cámara, considerando además "vergonzoso" que se debata esta iniciativa cuando texto normativo les llegó "este mismo lunes".

Sánchez ha criticado que se les haya pasado la documentación "en el último momento legalmente posible" para que no tengan tiempo de maniobra "para estudiarlo ni para hacer absolutamente nada". "Ese es el consenso que quieren llevar PP y PSOE", ha criticado.

El debate ha sido cerrado por el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, quien ha querido felicitar a PP y PSOE por un acuerdo que "permitirá que defendamos mejor los intereses que representamos y ejercer el derecho de voz de la ciudadanía"