Page cree que unas elecciones deben convocarse pensando en España y pide priorizar proyectos sobre intereses personales

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una foto de archivo. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo
TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que el actual es un momento de "dejar muy claro" que "los proyectos políticos están por encima de los intereses personales" y que una posible convocatoria de elecciones tiene que hacerse "primero pensando en España".
En una entrevista este viernes en la cadena Cope, García-Page ha reconocido que esto "no es tan fácil de concretar" pero que debe intentarse que prime "el interés de los españoles" y "si merece o no la pena esta situación política".
En segundo lugar de importancia, alega, debe estar el partido. "Es lógico, hasta ahí sin sectarismo de ningún tipo, es razonable porque el que convoca pertenece a un partido", ha comentado.
En todo caso, ha matizado que debe pensarse "no solo en tu partido de hoy sino en tu partido de mañana, de pasado mañana y dentro de una década, en qué condiciones estará", algo que a su juicio "cada día que pasa se hace más difícil de prever".
Y en tercer lugar, ha proseguido, está "el interés personal", algo que, manifiesta "probablemente no debiera pasar nunca".
"Yo me limito a dar el consejo de que lo que verdaderamente importa, es hacerse la reflexión de en qué situación está el país y en qué medida la política está ayudando a la vida de los ciudadanos o la está estresando, infartando y complicando", ha apuntado.
REGULARIZACIÓN "IDÉNTICA" EN TODA ESPAÑA
Por otra parte, también ha hablado sobre el proceso de regularización de inmigrantes anunciado por el Gobierno central, insistiendo en que lo que se ha planteado "tiene que ser idéntico en toda España".
"De lo contrario, de lo que estamos hablando es de que una región pueda, literalmente, empujar a sus emigrantes a otras regiones", ha advertido.
Es por ello por lo que cree que "bajo ningún concepto" la política de inmigración, "que es política de control de personas no españolas, para entendernos de fronteras", puede estar en manos de ninguna comunidad autónoma.