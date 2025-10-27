Page cree que no puede haber un adelanto electoral "por orden de Puigdmont" aunque ve "difícil" agotar legislatura

El Presidente De Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Durante La Entrevista Que Ha Concedido Hoy A La Cadena COPE, En Toledo. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que un hipotético adelanto electoral no debiera venir provocado "por orden de Puigdemont", aunque en todo caso ve "difícil" que se agote la legislatura.

En una entrevista en Cadena COPE recogida por Europa Press, García-Page circunscribe la cumbre de Junts para hablar de una posible ruptura con el PSOE como un "órdago relativo" con el que "no puede conseguir lo que pretende", añadiendo que con los siete votos de Junts "solo hay una cosa que no tiene en sus manos", que es el de apagar la legislatura. "Yo creo que Puigdemont está prisionero del propio Sánchez".

Añade a esto que tras las elecciones y la investidura, "se ha ido desdibujando la legitimación de ejercicio de la acción del Gobierno".

"Hubo elecciones y hubo una investidura. Los que la discuten yo creo que no, no aciertan, pero la realidad es que luego hay una segunda legitimidad que se va solapando, que en eso consiste en las democracias representativas, que es la legitimación de ejercicio".

Con este contexto, considera García-Page que, hoy por hoy, "todos los que apoyaron la investidura del Gobierno actual están en caída libre, atrapados sin salida".