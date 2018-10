Page descarta que se reforme la Constitución esta legislatura y pide afrontar el debate en una situación "menos ansiosa"

Publicado 21/02/2018 10:36:26 CET

TOLEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha descartado que en esta legislatura la coyuntura facilite afrontar una reforma de la Constitución, asegurando que "nadie cree" que el país "esté en condiciones de abordar" esta discusión.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Encastillalamancha.es, García-Page ha dicho que hace 40 años "a España no le quedaba más remedio y no había más necesidad que ponerse de acuerdo" para dotarse de la Carta Magna, por lo que ha pedido no vincular el debate de modificar la Constitución a una negación de la misma.

"Oirán mucho debate, se abrirán comisiones, se emitirán opiniones, pero para abordar un debate que cambie las cosas, debe haber sosiego y evitarse las amenazas", ha exigido García-Page.

Ha tenido en esta línea palabras para el presidente de la nación, Mariano Rajoy, quien "no está en condiciones de abordar problemas estructurales de este país".

El escenario ahora pasa por un PSOE "que da por agotado el ciclo de Rajoy"; un partido como Ciudadanos "que da por roto el acuerdo de investidura"; y un PP con "más pies" en el juzgado que en la política.

"Esta legislatura no tendrá la apertura del melón constitucional", ha lamentado, aplazando ese debate a un momento con menos "situación ansiosa" y de mayor estabilidad, por lo que ha llamado a tener "calma".

"Celebramos 40 años y me gustaría celebrar lo que esta Constitución nos ha traído independientemente del espacio que hay para su mejoría", ha pedido García-Page, quien ha exigido incluir en el debate la financiación autonómica.