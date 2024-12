Page desea "lo mejor" a la nueva Ejecutiva del PSOE y defiende no tener "en la diana" a ninguna persona en concreto

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha deseado "lo mejor" a la nueva Ejecutiva del PSOE y ha dicho que aunque mantenga discrepancias en algunos aspectos, "a todos nos interesa que vayan bien". "En su éxito está el éxito de la mayoría".

A preguntas de los medios, tras presidir el acto de presentación y firma del Programa de Apoyo Activo al Empleo de Castilla-La Mancha 2025, en el Palacio de Fuensalida, García-Page ha vuelto a asegurar que en el Congreso Federal del PSOE ha faltado autocrítica, pero "no solo en este congreso", ha puntualizado, "ya llevamos así bastantes años". A continuación, ha añadido que "la autocrítica es esencial para la salud de cualquier sistema".

Sobre la cacería denunciada por el PSOE contra Pedro Sánchez, el presidente castellanomanchego ha dejado claro que él defiende la caza porque Castilla-La Mancha es una región de caza, pero él no es "cazador", de manera que "no sé quién cazará, pero yo no".

De hecho, ha recordado que él tiene "un pequeño defecto" y es que de nacimiento no ve por el ojo derecho, de manera que ni siquiera puede disparar. "Es más, no hice la mili, me declararon inútil total para el servicio militar, porque como no veo con el ojo derecho de nacimiento y no tiene arreglo, pues no puedo disparar". Y además, aunque disparara, "no tengo en la diana a ninguna persona en concreto", ha apostillado García-Page.

Finalmente, ha reiterado que "muchos ciudadanos" han visto que el PSOE ha jugado un papel de victimismo en este congreso. "Se trata de ganar las elecciones en la calle, no en el sótano", ha advertido.