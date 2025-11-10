Page espera que García Ortiz pueda "defenderse bien" aunque asegura que se habría defendido mejor si hubiera dimitido

CUENCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado sobre el proceso al que se enfrenta el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la supuesta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, asegurando que tiene una buena imagen personal del encausado, deseando que "se pueda defender bien".

Si bien "se defendería mucho mejor no estando en la Fiscalía, aunque fuera por coherencia", ha manifestado a preguntas de los medios tras una comparecencia en Cuenca.

García-Page ha dicho que sería la misma coherencia que obligaría al fiscal general a "cesar a todos los cargos que tiene por debajo si fueran imputados por cualquier tipo de delito". "Es de sentido común".

"Pero le deseo que le vaya bien en el juicio. Al final esto va a acabar en una sentencia, en la que sea, y es la que hay que acatar", ha aseverado.