Page expondrá la próxima semana en Bruselas la gestión de emergencias del Gobierno de C-LM en el accidente de Urda

I Encuentro Nacional de Oficinas de Proyectos Europeos que se desarrolla en Toledo. - JCCM

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a encabezar la delegación del Gobierno regional, que se va a desplazar la próxima semana a Bruselas para participar en la comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones, donde hablará sobre la gestión de emergencias tras el accidente ferroviario en Urda.

Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, desde el I Encuentro Nacional de Oficinas de Proyectos Europeos que se está desarrollando en Toledo.

En este marco, también ha avanzado que él mismo intervendrá, en nombre de la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tutto; en la apertura del foro 'El futuro de los territorios especiales de la UE: juventud, agricultura, identidad y competitividad', y participará en el Evento de Alto Nivel sobre el Futuro de la PAC en el que trasladará la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha en torno a su financiación y estructuración.

I ENCUENTRO NACIONAL DE OFICINAS DE PROYECTOS EUROPEOS

Según informa el Gobierno regional, la Oficina de Proyectos Europeos de Castilla-La Mancha reúne a expertos nacionales y europeos para analizar las oportunidades del nuevo Marco Financiero Plurianual.

En la apertura de este I Encuentro Nacional de Oficinas de Proyectos Europeos, ha intervenido el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, acompañado por la directora general de Asuntos Europeos del Gobierno regional, Nazareth Rodrigo; y otras autoridades.

Esta es una jornada técnica que organiza la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha para analizar las futuras oportunidades de financiación europea derivadas del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) y del nuevo Fondo de Competitividad de la Unión Europea.

El encuentro está reuniendo en Toledo a representantes institucionales, expertos académicos, evaluadores de la Comisión Europea y responsables de oficinas de proyectos europeos de distintas comunidades autónomas para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

Tras la apertura y la bienvenida institucional ha tenido lugar la ponencia marco de la eurodiputada Cristina Maestre Martín de Almagro, quien ha ofrecido una visión política sobre las principales novedades del nuevo MFP y sus implicaciones para los territorios.

Posteriormente, la profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, María del Carmen Cuerva Narro, ha abordado el impacto que tendrá el nuevo Fondo de Competitividad sobre la participación de regiones, entidades públicas, empresas y organizaciones sociales en los programas europeos.

Uno de los momentos más relevantes del encuentro ha sido la mesa redonda dedicada a la difusión y el impacto de las Oficinas de Proyectos Europeos, en la que han participado representantes de la OPE de la UCLM y de la Oficina de Proyectos Europeos del SECTI de Extremadura, moderada por Joe Pike, asesor de la OPE de Castilla-La Mancha.

Durante el debate se analizó el papel que estas estructuras desempeñan en la aproximación de las oportunidades europeas al territorio y en el fortalecimiento de la capacidad regional para acceder a financiación comunitaria.

La jornada continuó con la participación de Fátima González Gómez, evaluadora de proyectos de la Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA), quien ha explicado los criterios que utiliza la Comisión Europea para seleccionar las propuestas que reciben financiación, ofreciendo a los asistentes una perspectiva práctica sobre los procesos de evaluación.

El programa ha concluido con una mesa redonda sobre instrumentos y protocolos para la mejora de los servicios de apoyo a la financiación europea, en la que han participado representantes de la OPE de Cantabria y Fons Europeus de Catalunya.

La sesión ha estado moderada por Jesús Casas Patiño, jefe de Servicio de la OPE de Castilla-La Mancha, y ha permitido intercambiar experiencias sobre metodologías de trabajo, atención a beneficiarios y generación de redes de colaboración.

LA OPE DE CASTILLA-LA MANCHA

Durante la jornada también se han presentado los resultados alcanzados por la Oficina de Proyectos Europeos de Castilla-La Mancha desde su puesta en marcha. La OPE ha desarrollado una estrategia basada en tres grandes líneas de actuación: informar para conocer, conocer para actuar y actuar para transformar.