Page no ve estrategia electoral en la carta de Sánchez, no descarta que dimita y dice que PSOE está en "shock político"

Sobre su candidatura a una hipotética sucesión: "No me voy a conceder a mí mismo ponerme ya en esa pantalla"



TOLEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este jueves que no cree que la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cancelando su agenda pública durante unos días para "reflexionar" sobre su continuidad, responda a una estrategia electoral; no ha descartado que la dimisión se pueda producir, y ha reconocido que el PSOE está en "shock político".

En una entrevista en 'La mirada crítica' de Tele 5, García-Page ha señalado que aunque estamos en plena campaña de las elecciones catalanas y con los comicios europeos convocados, no ve una relación entre ambas cosas e incluso se ha ido "convenciendo con el paso de las horas" de que el presidente del Gobierno "había tomado en su fuero interno y con su familia la decisión de dimitir" pero "se ha concedido un poco de tiempo para reposarlo".

A su juicio, esa decisión es "emocional" y "no hay que sacarle tres pies al gato" pues "las cosas a veces son más sencillas de lo que parece". Quien piense en una estrategia "de triple mortal" por parte de Sánchez en el entorno político actual "puede pensarlo, pero yo personalmente creo que estamos solo y exclusivamente en una fase emocional, personal, en la que no ha consultado con el entorno, simplemente le ha comunicado lo que ha decidido", ha dicho.

García-Page, que ha admitido que no ha hablado personalmente con el también secretario general del PSOE, ha precisado que la situación que está atravesando Sánchez "es muy límite en lo personal" y todos los que están en política y han tenido o tienen puestos de responsabilidad han tenido "siempre momentos en los que hemos pensado si merecía la pena, si la política se puede convertir en algo muy vil".

El socialista castellanomanchego, que tampoco ve dramático que el presidente del Gobierno suspenda la agenda pública, no ha descartado que finalmente la decisión que adopte Pedro Sánchez sea la de dimitir. "No lo puedo descartar. Yo creo, sinceramente, que cualquier reacción a una carta de este tipo, por muy inédita que sea, va responder a la misma lógica que está viviendo la política española hoy, de enfrentamiento a lo bestia".

"ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN MUY LÍMITE"

A su juicio, "estamos en medio de una guerra donde no quedan prisioneros. Estamos, de verdad, en un momento político de una altísima tensión, que está tensionada la clase política, están tensionadas todas las instituciones. Estamos en una situación muy límite", y con un ambiente que es "asfixiante" y "que está envilecido" y "este agobio por algún lado tiene que romper", ha opinado.

Ha recalcado en este punto en que si alguien cree que con esta reacción "se va a producir una corriente de afecto personal" hacia Sánchez, es "algo que puede pasar", aunque ha dejado claro que "también puede pasar exactamente lo contrario". "Yo creo que no hay un cálculo. De verdad, creo personalmente que es una decisión salida desde lo más profundo de las emociones personales y familiares. Y esas cosas son intransmitibles".

"Hay una tensión inmensa de la familia y del entorno del presidente, no solo de la mujer, del hermano, de la familia de la mujer. Es que realmente va a ser muy difícil tener un debate sobre qué pasa con los entornos familiares", ha manifestado el dirigente del PSOE, que ha incidido en que él, ante situaciones anteriores como las sufridas por exdirigente de Podemos, Pablo Iglesias, tras el fallecimiento de la alcaldesa de Valencia, la 'popular', Rita Barberá, o por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, siempre ha defendido que "no se puede ser mejor político a costa de dejar de ser persona".

García-Page ha admitido que en ningún sitio está escrito "cuál es el código de comportamiento de alguien de un entorno" pero primero hay que empatizar con la persona "y luego ya sacamos conclusiones políticas" pues "las conclusiones políticas van a venir siempre, tarde o temprano".

Preguntado por quién sería el próximo candidato del PSOE si el presidente del Gobierno dimite, García-Page ha indicado que no tiene ni idea, pero se ha descartado para ello. "Yo no me voy a conceder a mí mismo ponerme ya en esa pantalla" y menos "que una denuncia de recortes de prensa como la que se ha producido traiga como consecuencia la dimisión del presidente del Gobierno".

DAR RESPUESTA A LAS ACUSACIONES

De hecho, ha admitido que ni siquiera tiene claro "que ahora mismo haya mecanismos suficientes de organización como para reaccionar a este shock". "Ahora mismo creo que toda la organización, que toda la militancia, las estructuras del partido estamos en la misma situación que están ustedes. Bajo un cierto estado de shock político".

No obstante, ha declarado que desde el PSOE "sin duda se reaccionará, porque es así, porque los edificios tienden a mantenerse de pie. El PSOE tiene una fuerza como organización inmensa y una historia que es casi de leyenda y desde luego tiene una fuerza moral importante", ha subrayado.

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha ha apuntado que, a su juicio, lo que ahora es de interés personal para Pedro Sánchez es "que quede limpia la imagen de la familia", algo que también es relevante para todos los que están al amparo del partido, seguro de que "para hacer análisis y sacar conclusiones habrá tiempo y sobre todo a partir de la semana que viene".

"Estamos ante lo que estamos, ante una coyuntura concreta, unas acusaciones concretas", ha reconocido, añadiendo que "más allá de todas las elucubraciones que se hagan, al final hay que dar respuesta concreta a las acusaciones concretas" y eso "no nos lo podemos saltar, porque eso no puede quedar en el subconsciente colectivo como algo no explicado".