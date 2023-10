Page pide aprovechar Fiesta Nacional "para hacer una defensa a ultranza ante los que usan la identidad para confrontar"

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido aprovechar la próxima celebración de la Fiesta Nacional, este jueves 12 de octubre, "para hacer una defensa a ultranza contra los que usan identidad para confrontar".

Ha sido en la inauguración en Toledo de la Feria Nacional de Artesanía, donde el titular del Ejecutivo ha reflexionado sobre la Fiesta Nacional, para decir que "las identidades no tendrían por qué ser un problema porque se han universalizado".

"Se han multiplicado de una manera exponencial. La gente, las entidades o los colectivos que reclaman una identidad, a consecuencia, precisamente, de lo contrario, de la globalización".

"Alguien podía pensar que la globalización iba a anular las identidades nacionales o las identidades locales, pero no es así. Hoy la gente siente la necesidad de tener un carné de identidad y sentirse de un sitio, precisamente por el miedo que produce lo inmenso de la globalización", ha defendido García-Page, que ha asegurado que ahora hay dos tipos de identidades.

"Una que nace para aportar, para construir, aunque hay quien la utiliza para confrontar, para atacar o para ganar privilegios. Es ahí donde hay que hacer una defensa a ultranza, y esta fiesta --ha dicho en alusión a la del día 12-- es el momento adecuado para hacerlo", ha insistido García-Page, que ha reflexionado sobre la posibilidad de que haya identidades superpuestas, como ocurre en Castilla-La Mancha.

"Nosotros somos de Castilla-La Mancha y no somos menos españoles por ser de Castilla-La Mancha. Más bien al contrario. Defendemos desde aquí, simplemente, que otros que también son españoles, a algunos a lo mejor no les gusta pero lo son, no tengan más que nosotros, que tengamos lo mismo. Los mismos derechos, las mismas oportunidades. Es tan sencillo como eso", ha insistido.

Siguiendo con este hilo, y tras asegurar que es "positivo y enriquecedor" que la región "ahonde en su identidad, sus raíces, su artesanía y sus costumbres gastronómicas", ha concluido opinando que "no hay que discutir, porque algunos discuten, que se pueda enfatizar la identidad en el País Vasco o en Cataluña y que cada uno se sienta de su terruño, independientemente de que la identidad que nos vincula a todos es la nacional y hoy también la europea", ha concluido.