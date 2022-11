Page pide a los partidos de C-LM que apoyen la Ley de Atención Temprana que llegará el martes a Consejo de Gobierno

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a todos los grupos políticos en el Parlamento regional que apoyen el proyecto de Ley de la Atención Temprana Universal, que será aprobado en Consejo de Gobierno el próximo martes, 22 de noviembre, tras haber superad ya "debates, consultas e informes".

Así lo ha adelantado este sábado el jefe del Ejecutivo regional en el acto del Día de la Familia de Apanas, marco en el que ha sido reconocido con la Presidencia de Honor.

El Anteproyecto de Ley de Atención Temprana fue aprobado en Consejo de Gobierno en un primer trámite el pasado mes de septiembre, y con esta norma el Gobierno autonómico aspira a extender prestaciones a más de 10.000 familias de la región, así como facilitar y garantizar servicios destinados a los niños de 0 a 6 años con necesidades especiales.

En este marco, el presidente regional también ha remarcado que el presupuesto de la Comunidad autónoma destina alrededor de 150 millones en materia de discapacidad, la "mayor dotación de la historia", por lo que ha garantizado que las medidas en este ámbito "irán solo a más, nunca a menos".

"Ser diferente es la condición humana, ser diferente no significa ser desigual", ha destacado García-Page, que ha señalado que no protagonizará un planteamiento "victimista, de simple caridad". "Lo que hacemos por ustedes no es caridad, es pura justicia, pura igualdad", ha aseverado.

Por ello, ha puesto en valor el acto de Apanas, porque significa

"rechazar a los indiferentes, a los que le da lo mismo, a los que pasan, a los que no prestan atención".

Además, ha ensalzado que "España puede presumir de tener más alma" en materia de discapacidad, y concretamente, Castilla-La Mancha ha cumplido 40 años de autonomía, "40 años al lado de la gente que más lo necesita". "Necesitamos que nos ayuden, vamos juntos en ese camino, gracias de todo corazón", ha expresado García-Page.