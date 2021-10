Page pide a PP que se rebele contra decisiones de Génova que van contra CLM: "El nivel de desprecio es tremendo"

TOLEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a los responsables del PP en la región que se rebelen contra las decisiones de "los de arriba" de su formación que van en contra de la región como sucede en materia de agua porque "el nivel de desprecio es tremendo" y aquí se está para "defender los intereses de la región".

De este modo se ha pronunciado el titular del Ejecutivo regional en su intervención del Debate del Estado de la Región, donde ha preguntado a los representantes del PP si "tiemblan" cada vez que el líder de su formación, Pablo Casado, va a Murcia.

"El nivel de desprecio es tremendo y me duele y si no tiemblan es peor", ha denunciado García-Page, que se ha permitido dar un consejo a los 'populares' de la región, y que pasa por practicar la fórmula que él tiene cuando "hay algo que viene de arriba" y no le gusta y pasa por rechazarlo, decir que no le gusta.

"Les rogaría que lo que nos moleste de lo que hacen los de arriba, unos gobiernos y otros, decirlo de forma clara si va en contra los intereses de la región. Estamos para responder ante gente de Castilla-La Mancha", ha insistido.

Y es que el presidente de Castilla-La Mancha ha promulgado que gobierna con "moderación, centralidad y no desde el fanatismo" y presume "de un nivel de autonomía brutal respecto a las consignas". "Basta que me digan una cosa para que me pique. No me preocupa la ministra que va a Levante. Yo tengo claro qué decirle", ha concluido.