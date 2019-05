Page pide el voto para lograr una mayoría y "no tener ningún cepo"

Actualizado 14/05/2019 14:39:25 CET

VILLACAÑAS (TOLEDO), 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, ha pedido este martes el voto para que Castilla-La Mancha no pueda dar "ni un paso atrás" y poder lograr una mayoría y "no tener ningún cepo" que le "impida avanzar deprisa". "Os pido el voto y os pido que se lo pidáis a la gente".

En un encuentro con militantes y simpatizantes en el restaurante 'Montes' de Villacañas (Toledo), García-Page ha aprovechado para explicitar su compromiso por el empleo y avanzar que, en su futuro gobierno, las estrategias de empleo priorizarán al que quiera trabajar y tenga capacidad de emprender.

Así, ha anunciado que, precisamente, el Consejo de Gobierno de este martes ha aprobado una estrategia para "ayudar a que jóvenes que contraten los planes de empleo luego puedan convertir en indefinido su trabajo, por conversión o nueva contratación indefinida". En concreto, se ha dado luz verde a 2,5 millones de euros para incentivar la contratación indefinida y 6 millones para financiar proyectos para el empleo de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El Consejo, ha desvelado, también ha aprobado 1.192.718 euros "para promocionar la artesanía y ayudar al turismo", que irán a la rehabilitación integral de la Mezquita de Tornerías de Toledo; así como un acuerdo para mejorar la comunicación de Nerpio con los servicios públicos de Murcia a través de un convenio con la Diputación de Albacete.

Emiliano García-Page ha informado, además, de la aprobación de un gasto de más de 7 millones de euros "para pagar las indemnizaciones a la empresa a la que Cospedal le paró las obras del hospital de Cuenca", lamentando que esta "chapuza" haya costado más que el dinero que se está poniendo para generar empleo.

VILLACAÑAS, POTENCIA ECONÓMICA

De Villacañas, ha valorado que esta localidad siempre haya dado trabajo "a buena parte de la provincia y la comarca" y ha señalando que ahora necesita que "vuelva a ser la potencia económica que ha sido durante mucho tiempo".

García-Page ha mostrado su apoyo a "todo" el programa electoral del candidato a la Alcaldía, Jaime Martínez, con quien espera estar --él como presidente y Martínez como regidor municipal-- el próximo 1 de mayo en la procesión del Cristo de Villacañas, y ha precisado que esta localidad "siempre" estará en su agenda.

En este punto, ha hablado de las tradiciones de esta tierra, la caza y los toros, que "no son del PSOE y del PP". "Defiendo la caza, es un enorme negocio para esta tierra, y se hace respetando las leyes, como tantas cosas, tampoco tengo que echarme al ruedo a torear para ser torero".

También se ha referido de nuevo al trasvase de mayo, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado, para recalcar que su gobierno se va a "oponer" al mismo, y que en los próximos cuatro años intentará llegar a un acuerdo para arreglar este problema.

"Sé que Villacañas no falla, os pido que os volquéis", ha apremiado finalmente García-Page, animando al voto, porque necesita "a todo el mundo". "Todo el mundo me conoce y no lo tengo claro", ha admitido, confiando en lograr "los votos de todo el mundo".

DESTINO INDUSTRIAL PREFERENTE

El candidato socialista a la Alcaldía ha explicado que su candidatura está formada por "un grupo de buenas personas", que están muy preparadas, pero que necesita del impulso que ofrecerá el apoyo de los ciudadanos, ofreciendo para ello, entre sus más de 120 folios de programa, revitalizar el centro del municipio.

Como su antecesor, Jaime Martínez se ha presentado como "pedigüeño" y por ello ha solicitado al presidente autonómico que no deje de ofrecer Villacañas como destino industrial preferente --"si puede ser el primero, mejor"--; que se mejore el Centro de Salud con "algún especialista más".

El actual alcalde, Santiago García Aranda, que deja la Alcaldía tras doce años, ha destacado que las campañas electorales "se hacen durante cuatro años" y, en este sentido, ha agradecido los compromisos de García-Page con el municipio, entre los que ha citado el mantenimiento de la estación de tren, la adjudicación de la piscina, y que el cardiólogo vuelva en quince días al municipio, una semana sí y otra no; pidiendo el voto para el candidato socialista de la Junta para que "no dependa de nadie".

En el acto han intervenido también el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, que ha agradecido la labor de Santiago García Aranda y ha reseñado que el PSOE está "preocupado para gobernar con la gente que más lo necesita"; y el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que ha animado a los presentes a confiar "en gente como Jaime y Emiliano" para que "no vuelvan los que tanto daño nos han hecho". "¡Os necesitamos, a votar y a ganar!", ha concluido.