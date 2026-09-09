Page reclama un Pacto de Estado tras informe PISA: "Lo que le sobra a la educación es mucha política y le falta pacto"

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GUADALAJARA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado este miércoles un Pacto de Estado por la Educación tras los resultados del Informe PISA de la OCDE. "Hoy toda España está hablando del desastre que significa el informe PISA. Lo que le sobra a la educación es mucha política y le falta pacto", ha sentenciado.

Desde Alovera (Guadalajara), donde ha inaugurado la planta de biomasa de Mahou San Miguel, el presidente castellanomanchego ha defendido que "las estrategias educativas tienen que ser de décadas".

"No puede ser que cada gobierno que entre quiera cambiar la estrategia; y no puede ser que al final los contenidos que se enseñan en los centros educativos dependan más del planteamiento político de turno que de los docentes", ha advertido García-Page.

A su entender, "hay muchas cosas que se tienen que mejorar", pero hay algunas que, según ha dicho, "obligatoriamente" tendrían que ser pactos de Estado. En esta línea, ha comentado que para mejorar la educación de este país, "se requiere un pacto ya", pero "no para mañana cambiar, ni pasado mañana", que "es imposible", sino "para que podamos estar presumiendo de muchos mejores datos dentro de una década".

Tras poner de relieve los resultados obtenidos por Castilla-La Mancha en el informe PISA, ha subrayado que la comunidad autónoma se "esfuerza mucho" en su sistema educativo y "lo hace además permanentemente de la mano de los docentes y de los expertos". Con ello, ha apuntado, "hemos conseguido ser los únicos que subimos en el informe".

"Podemos presumir, sinceramente, siempre con humildad, de que están dando resultados nuestros modelos. Y con esa pequeña legitimidad me gustaría plantear que en España se aborde este debate", ha abundado el presidente socialista.

Dicho esto, ha admitido que "hoy hablar de cualquier tipo de pacto en España, y más si es de Estado, es muy difícil", primero porque "no se quiere" y, segundo, porque "quienes tendrían que pactar en clave de Estado, no creen en el Estado".