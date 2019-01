Page responde a la propuesta de Núñez de proteger los festejos taurinos retándole a levantar la prohibición en Almansa

Publicado 10/01/2019 13:56:15 CET

TOLEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha respondido a la propuesta del presidente del PP en la región, Francisco Núñez, de declarar los festejos taurinos 'Marca Regional Protegida', retándole a ordenar a su sucesor al frente del Ayuntamiento de Almansa, Javier Sánchez Roselló, que levante la prohibición vigente en la localidad para la celebración de este tipo de espectáculos toda vez que aún tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

Así ha salido al paso García-Page a preguntas de los medios a la propuesta de Núñez, ante lo que ha dicho que no termina de entender la figura propuesta por el líder 'popular'.

"Creo que no hay que hacer el ridículo. Yo creo que a Núñez le gustan los toros y no hay problema en eso, yo lo alabo porque a mi me gustan", ha dicho, añadiendo que "lo difícil de explicar" por parte del presidente del PP es "que ha dicho a la gente que los demás somos antitaurinos y le han pillado en un renuncio con el carrito del helado" por el hecho de haber mantenido la prohibición de celebrar estos festejos en Almansa cuando era alcalde.

Con todo, le ha pedido que "no se invente la pólvora", agregando que a Núñez "le gustan los recortes más que a Cospedal".