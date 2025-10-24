Page señala que los datos del paro en C-LM son dignos "de felicitación"

Emiliano García-Page durante la inauguración de las XVIII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (Ameclm), celebradas en Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa publicados este viernes, señalando que son dignos "de felicitación" ya que "han reflejado que, en el último trimestre, Castilla-La Mancha ha sido de las regiones, la segunda, que más ha bajado el paro".

Así lo ha manifestado durante su intervención en la inauguración de el acto de inauguración de las XVIII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (Ameclm), celebrado este viernes en Guadalajara.

El presidente autonómico ha destacado el descenso del desempleo en la región, en 5.400 personas en el tercer trimestre, al tiempo que ha reparado en que "bate récord absoluto de población ocupada en la comunidad autónoma", con 940.000 personas.

Además, el presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado que estos datos se producen cuando, a nivel nacional, el desempleo "ha subido".

"Francamente, va muy bien el sector económico en su conjunto", ha insistido García-Page.