Page subraya la capacidad "tremenda" del cine para "propiciar puntos de encuentro sociales"

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano; el presidente regional, Emiliano García-Page y el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, en la inauguración de los Multicines Odeon. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

ALBACETE, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado este jueves la capacidad "tremenda" que tiene el cine para "propiciar puntos de encuentro sociales", especialmente entre los más jóvenes, que "no pueden ser una generación vacía en la experiencia que significa el cine", que ha descrito como "un acontecimiento" en la vida de una persona, ha puntualizado.

Palabras del jefe del Ejecutivo autonómico en la inauguración de 'Multicines Odeón', que han permitido "recuperar un símbolo para Albacete" en pleno centro de esta capital, ha informado la Junta en un comunicado.

En una de las cuatro salas de los nuevos cines y acompañado por sus responsables y por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, el presidente García-Page ha incidido en que "el cine transmite cosas que en otras artes es más complicado, porque se comparte", ha señalado.

En paralelo, ha ensalzado "la aportación" del cine en una "sociedad crecientemente individualista" que lo convierte en "un bien de interés público", también desde el punto de vista educativo, ha resaltado, ya que a su juicio "lo verdaderamente importante es que en la educación enseñemos valores y hábitos sociales", ha rematado. A este respecto, ha señalado que "socializar" es una de "las grandes asignaturas de sociedades como la nuestra" y que el cine siempre ha contribuido a fomentarla.

De igual modo, ha incidido en la conveniencia de que "España considere el cine como una inversión" y que "aquí cuesta más invertir en identidad", por lo que ha considerado que "España tiene que mirarse a sí misma sin ningún tipo de complejos, pero con una rentabilidad no del corto plazo", ha dicho, sino "del medio y largo plazo, de cultivar conciencias" a fin de que "la cultura de una generación termine traspasándose a otra", ha expuesto.

Asimismo, ha destacado el relevante "estímulo económico" de la "industria del conocimiento, de la información, de la cultura", que "mueve mucho empleo, mucha actividad" y que, además, constituye "un bien humano, un bien moral que se tiene que amparar y proteger" para que sea accesible "de una forma asequible, democrática, que no sea para minorías", ha argumentado.

UN ATRACTIVO MÁS DE LA CIUDAD

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor la gran acogida que las iniciativas culturales tienen entre los albaceteños, señalando que durante el pasado año más de 1,4 millones de personas disfrutaron de la cultura que plantea y ofrece el Ayuntamiento.

En su intervención, ha felicitado a los responsables de que este cine sea hoy una realidad, los CEO de Odeon Multicines, Luis Carlos Millán López, de Corporación Campos, José Campos, y del Grupo García Ferre, Juan Ramón García Ferré y el arquitecto Daniel García, por la alianza que han sellado a favor del cine, de la cultura y de la ciudad, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha puesto en valor esta importante inversión en cultura con la que además se recupera un espacio emblemático y se pone al servicio de los albaceteños, deseando que la puesta en marcha de este cine sea todo un éxito "porque también será el de Albacete", y un gran atractivo más para el visitante en pleno corazón de la ciudad, del mismo modo que en nuestro comercio y hostelería.

Según ha señalado el alcalde, "Albacete acoge esta inversión con los brazos abiertos", poniendo en valor el trabajo coordinado que el Ayuntamiento mantiene con el resto de las administraciones públicas, así como las alianzas que teje con el sector privado para seguir creciendo y avanzando en la ciudad.

REFUERZO DEL ACCESO A LA CULTURA

De su lado, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha valorado muy positivamente iniciativas que, como ésta, refuerzan el acceso de la ciudadanía a la cultura y al cine en sala, en sintonía con la estrategia que la institución viene desarrollando en torno al audiovisual en la provincia, ha informado la Diputación en un comunicado.

Ha rememorado el apoyo de la institución a Abycine y cómo se continúa avanzando en iniciativas que refuerzan el posicionamiento del territorio albacetense dentro de la industria cinematográfica, como la futura Film Commission provincial, orientada a atraer rodajes y generar nuevas oportunidades económicas ligadas al sector audiovisual.

La jornada ha concluido con la proyección de varios tráilers y la apertura del complejo al público asistente, que ha podido conocer de primera mano las nuevas instalaciones y disfrutar de una oferta cinematográfica especial con motivo de esta inauguración.

Con la puesta en marcha de Odeon Multicines, Albacete suma un nuevo espacio para el encuentro cultural que, junto a iniciativas consolidadas como Abycine, contribuye a fortalecer el papel del cine como motor de cohesión social, educación y desarrollo en la provincia.