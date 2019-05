Page ve "un ataque de desesperación" la publicidad de Unidas Podemos con su foto

Actualizado 21/05/2019 13:01:14 CET

BARGAS (TOLEDO), 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ve "un ataque de desesperación" en Unidas Podemos por la cantidad de gente que se les está yendo, aludiendo a la campaña publicitaria electoral que ha iniciado este martes la formación, en la que bajo la foto del presidente autonómico aparece el lema 'En Castilla-La Mancha los socialistas de corazón votan Podemos', para avisar de que "ningún extremista" les va a "partir" el corazón a los socialistas.

En un encuentro con militantes y simpatizantes en el salón de eventos 7º Arte de Bargas (Toledo), García-Page se ha referido así a la publicidad electoral de Unidas Podemos, a quien ha recordado que en las elecciones generales solo le han votado 120.000 personas y "han perdido todos los diputados que tenía", criticando que haya partidos que son "como 'El perro del hortelano', ni comen ni dejan".

"Algunos en realidad lo único que quieren es cobrar alquiler, disfrutar del poder, pero no tener responsabilidades", ha reseñado, insistiendo en que esta formación "nació para suplantar y acabar con el PSOE" y siempre ha querido echar a los socialistas "a la cuneta" y sacarlos "de su lugar".

"Un partido alimentado de muchos comunistas que en la vida han conseguido gobernar no le va a dar lecciones de socialismo al PSOE y, menos aún, va a ofender a los socialistas porque todos los socialistas tenemos corazón y no nos los va a partir ningún extremista ni nadie que tenga como objetivo acabar con este partido", ha precisado.

"¡CÓMO SE VERÁN!"

El presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, también ha aludido a la campaña que aparece este martes en los medios, para destacar que no le ha "gustado absolutamente nada". "¡Cómo se verán!", ha exclamado, "¿cómo verán sus resultados, que han iniciado una campaña infame, con la cara del presidente diciendo que los socialistas de corazón votan Unidas podemos?" --"¡no, eso no!", ha gritado en ese punto una señora presente en el acto--.

"A mí como socialista me duele, me ofende", ha comentado Gutiérrez, que ha criticado que Unidas Podemos "está intentando crear enfrentamiento entre los socialistas, los que son de corazón y los que no, los que quieren votar a unos y a otros", subrayando que los socialistas tienen "alma" y "corazón" y aspiran que les voten los socialistas de corazón y los que no son socialistas pero creen que el único partido para gobernar esta región es el partido de Emiliano García-Page.