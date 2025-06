TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía al 'procés' catalán, tachando de "muy infantiles y flojos" los argumentos expuestos por el TC para llegar a esta resolución y considerando que la actuación del Tribunal es "muy grave y muy inmoral".

Así lo ha expuesto García-Page este jueves en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, donde ha aseverado además que esta decisión del TC le hace plantearse que haya que "pensarse muy en serio el papel del Constitucional" en una futura reforma constitucional. "Hasta ahora nadie planteaba eso, pero yo sería de los que lo plantearía".

"El Constitucional no es infalible. No lo es. No es como el Papa. De manera que no solo se puede discrepar, sino que probablemente acaba de firmar una etapa muy negra del propio Tribunal. Una ulterior reforma --de la Constitución-- tendrá que revisar a fondo el propio papel, composición y definición del Tribunal Constitucional", ha asegurado.

