El papel de la mujer del siglo de Oro vuelve a ser eje del 44 Festival de Almagro con 84 funciones de 38 compañías

TOLEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 84 funciones de 38 compañías pasarán por la 44 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que vuelve a dar protagonismo este año --también mediante su cartel-- a la contribución de la mujer del siglo de Oro con el lema 'Y el tiempo breve pasarás en flores', verso de Sor Ana de la Trinidad, a través de 84 funciones de 38 compañías, que pasarán por la localidad ciudadrealeña del 1 al 25 de julio.

La programación del Festival, que incluye siete estrenos absolutos, ha sido presentada este martes en el Palacio de Palhava de Lisboa, sede de la embajada de España en Portugal --en Pamplona se presentará el jueves y el 9 de junio en un acto especial en Almagro-- con la presencia del responsable de esta cita, Ignacio García y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; junto a otras personalidades portuguesas, siendo Portugal el país invitado.

El Corral de Comedias, Teatro Adolfo Marsillach, AUREA, Casa Palacio de Juan Jedler (Patio de Fúcares), Teatro Municipal y Casa Palacio de los Villareal (Palacio de los Oviedo) volverán a ser los espacios donde se desplegará el Festival, cuyas entradas ya están a la venta en la web www.festivaldealmagro.com, y que se inaugurará el 1 de julio con la entrega del Premio Corral de Comedias a la actriz Julieta Serrano.

El director del Festival ha iniciado su intervención leyendo unas palabras de la presidenta del Patronato, Amaya de Miguel --ausente en este acto por el fallecimiento del compositor español Cristóbal Halffter--, recalcando la importancia de esta cita y su carácter internacional, para a continuación, resaltar el deseo y la invitación a acudir a Almagro de lema elegido este año. Un lugar, Almagro, "único, arquitectónicamente cuidadísimo", donde se puede disfrutar del patrimonio del siglo de Oro en palacios, conventos, iglesias y edificio originales, como el Corral de Comedias del siglo XVII.

García se ha querido centrar en la programación portuguesa, con la que se persigue, "aún más, estrechar lazos comunes", pero ha destacado que, en su conjunto, Almagro ofrece en 2021 "una gran oferta cultural para este momento en el que vemos el final del túnel, tenemos ganas de un regreso a la cultura, con seguridad pero con entusiasmo también y demostrar lo que fuimos a través de lo que somos y de lo que podemos ser".

El presidente de Castilla-La Mancha, que se ha mostrado "muy contento" de que Portugal sea el país invitado como una forma "de abrir fronteras y volver a recuperar la confianza en nosotros mismos", ha recordado que este Festival fue "de los pocos eventos culturales que se mantuvieron" el pasado año, gracias sobre todo a su Patronato --integrado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM); la Junta de Comunidades, la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Almagro y la Universidad de Castilla-La Mancha--, en lo que ha defendido como un hecho "trascendente".

Emiliano García-Page se ha mostrado partidario de que esta sea una "edición muy optimista" tras una "pandemia muy dolorosa", en la que la industria de la cultura "ha sufrido una barbaridad". En este sentido, antes de invitar no solo a los portugueses sino a todos los interesados en conocer más sobre el teatro clásico del siglo de Oro a visitar Almagro, ha asegurado que el año que viene, coincidiendo con los 40 años de autonomía de la Comunidad Autónoma, aprovechará para darle un impulso a este ámbito y "multiplicar por 10 toda la inversión cultural de estos últimos años".

En el acto también han intervenido la embajadora de España en Portugal, Marta Betanzos; y la ministra de Culutra de Portugal, Graça Fonseca y han estado presentes la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero y el alcalde de Almagro, Daniel Reina.

ONCE ESTRENOS

La Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenará, de forma absoluta, el día inaugural del Festival la obra 'Antonio y Cleopatra', de William Shakespeare, en versión de Vicente Molina Foix, dirección de José Carlos Plaza y protagonizada por Ana Belén y Lluís Homar, aunque estará presente en el festival con otras obras.

El denominado Programa Portugal comenzará el 3 de julio en el Corral de Comedias e incluirá obras como 'A contenda dos labradores de Caldelas' o 'Entremés Famoso sobre da pesca do Río Miño', de la Compañía de Teatro de Braga y Centro Dramático Galego; 'Castro', del Teatro Nacional Sâo Joâo de Oporto; 'Embarcaçâo do infierno', de A escola da noite y Centro Dramático de Évora; 'Nise, la tragegia de Inés de Castro'' de la compañía Nao D'amores y un concierto de Os músicos do Tejo.

Igualmente, habrá una exposición de dibujos de Mujeres del Siglo de Oro realizados por José Manuel Castanheira y el Encuentro Diálogos Ibéricos-Asociación Portuguesa de Escenografía (APCEN), que consta de un ciclo de conversaciones y una instalación artística colectiva.

Navarra será la Comunidad Autónoma invitada en esta edición, lo que supone una apuesta por la descentralización del Siglo de Oro y por escuchar voces de otros territorios con miradas diferentes sobre esta época, inaugurándose el 10 de julio, en el Corral de Comedias, el también llamado Programa Navarra.

En él figuran 'El burlador sin sardina', de Pasadas las 4 y Spanish Brass, 'Laberinto de Juana Inés', de Tdiferencia Teatro; 'El baile perdido', de Raquel Andueza y La Galanía; 'Mielotxin', de Mielotxin Folk Taldea, Hutsun Txalaparta y Tafalla Danza Taldea; 'Loco desatino', de Producciones Maestras; y 'El cantar de cantares', del Museo Universidad de Navarra.

Junto a Navarra, otras diez comunidades autónomas participarán en el Festival --Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y País Vasco--.

La 44 edición del Festival acogerá un total de 11 estrenos: 'Antonio y Cleopatra', en versión de Vicente Molina Foix y producida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico; 'La reina muerta', una coproducción de Radio Nacional de España y Telón Producciones; 'El perro del hortelano', versionada y dirigida por Paco Mir; 'Las bizarrías de Belisa', de Clásicos on the Road; 'La vida es sueño', en versión y dirección de Pablo Viar; 'Francisca', de Producciones 099 y 'Amor es más laberinto', de Sor Juana Inés de la Cruz.

Los cuatro estrenos en España son 'Entremés famoso sobre da pesca do río Miño', de la Compañía de Teatro de Braga y Centro Dramático Galego, y 'Embarcaçao do inferno', de A Escola da Noite y Centro Dramático de Évora; 'Esta trabalhosa vida', de Os Músicos do Tejo, y 'Castro', del Teatro Nacional Sâo Joâo.

Los certámenes Almagro Off y Barroco Infantil se celebrarán online, y los espectáculos ganadores se programarán en el Teatro Municipal. El Museo Nacional del Teatro organizará la exposición 'El teatro de la vida. Gerardo Vera' en la Iglesia de San Agustín.

EL CARTEL, INVITACIÓN A DISFRUTAR

El cartel de esta edición es una imagen del escenógrafo, arquitecto e intelectual del teatro portugués José Manuel Castanheira, quien lo ha diseñado inspirándose en las imágenes de los últimos años del Festival sobre la mujer y el empoderamiento de la mujer en el Barroco, con una visión fresca, original, luminosa y veraniega.

El Festival dedicará el homenaje de su 44 edición al colectivo de la prensa --concretamente a los periodistas Rosana Torres y Julio Bravo, de los diarios El País y ABC, respectivamente, y la Asociación de Periodistas de Ciudad Real-- para reconocer el esfuerzo que los medios hacen por la divulgación del Siglo de Oro, del teatro y del Festival.

En eta edición colaboran el Ministerio de Cultura de Portugal, la Direçao Geral das Artes (DgArtes), el Gobierno de Navarra y el Instituto de las Mujeres adscrito al Ministerio de Igualdad; y cuenta con el patrocinio de Globalcaja y Mercedes-Benz Autotrack y el apoyo de Adif.