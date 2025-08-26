A partir de este miércoles se podrán solicitar incentivos a la movilidad eléctrica (Moves III)

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha aprobado convocar las ayudas del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Moves III) para el año 2025. Las solicitudes de ayuda correspondientes podrán cursarse a partir de este miércoles, hasta el 31 de diciembre.

Así consta en la resolución de dicha consejería que publica en su edición de este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, recogida por Europa Press, en la que se indica que serán personas destinatarias las personas físicas que desarrollen actividades económicas, por las que ofrezcan bienes o servicios en el mercado, con residencia fiscal en Castilla-La Mancha y que se encuentren dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

También podrán acceder a ellas las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de discapacidad, que podrán ser menores de edad, con residencia fiscal en Castilla-La Mancha y no incluidas en el anterior apartado, las comunidades de personas propietarias, y las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo número de identificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R o W.

También serán elegibles las Entidades de Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación cuyo NIF comience por V, y las entidades locales, siempre que no ejerzan actividades económicas por las que ofrezcan bienes y servicios en el mercado, así como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El crédito destinado a la financiación de la presente convocatoria, una vez aplicado los costes indirectos y crédito destinado para inversiones de adquisición directa, asciende a la cantidad 16.228.734,35 euros, financiados con cargo a los fondos integrados en el patrimonio del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), procedentes de las transferencias que se reciban para esta finalidad del servicio 03 de la Sección 23 de los Presupuestos Generales del Estado.