Pastrana volverá a convertirse del 8 al 11 de marzo en sede de la Feria Apícola Internacional

Actualizado 02/03/2018 14:20:43 CET

GUADALAJARA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad alcarreña de Pastrana albergará desde el próximo jueves 8 de marzo hasta el domingo día 11, la XXXVII edición de la Feria Apícola Internacional de Pastrana, en la que estarán representadas empresas os ocho países como son, Portugal, Alemania, Italia, Grecia, Dinamarca, Dinamarca, Finlandia y Francia y España, en este caso a través de once autonomías.

La muestra, una de las más antiguas del sector apícola, ha sido presentada este viernes por el presidente de la Diputación de Guadalajara y de la Fundación Feria Apícola, José Manuel Latre, y el alcalde de la localidad de Pastrana, Ignacio Ranera, quienes han avanzado la presencia de importantes empresas, tanto nuevas como muchas ya presentes en ediciones anteriores.

Con 'Teoría del Color', de Lucas García, como cartel anunciador, la muestra contará con exposiciones, trece conferencias especialidades de temas de máxima actualidad vinculadas al sector, y servirá también para presentar el Congreso Nacional Apícola.

También contará con la celebración del Concurso de Catadores de Miel, habrá mesas redondas sobre la situación de la apicultura en la península Ibérica.

En palabras de Latre, la muestra contempla con programa muy completo y variado que abarca todos los aspectos relacionados con el sector y de productos apícolas, algunos también relacionados con la cosmética y dietética.

Aunque predominan las empresas españolas, también hay bastantes de Portugal, seguido de Alemania, Italia, y el reto una.

Latre espera que esta feria siga siendo centro de reunión y de intercambio de impresiones y experiencias, y un foco generador de debate para mantener viva la apicultora, un sector básico en la provincia, ha dicho.

El número de visitantes del pasado año alcanzó los 30.000, una cifra que esperan revalidar así como el "importante volumen de negocio que se registro", ha dicho Latre.

LOS MEJORES AÑOS

Por su parte, el alcalde de Pastrana y vicepresidente de la Fundación Feria Apícola, cree que la feria de la miel está atravesando en la actualidad "sus mejores años" y lo atribuye también a la conjunción de este evento con el propio conjunto histórico y los actos culturales.

Ha aprovechado para señalar que Pastrana, con motivo del 70 aniversario del libro Viaje a la Alcarria, el municipio va a preparar 5.000 folletos con la décima etapa que discurre entre esta localidad alcarreña y la vecina localidad de Zorita de los Canes, en la que se intenta comparar la Pastrana que se encontró Camilo José Cela en el año 1946 y la que hay hoy.

Ranera ha aprovechado para anunciar que durante los días de feria la localidad será peatonal; habrá tres nuevos aparcamientos, uno de ellos la propia plaza de toros.

NOVEDADES DEL SECTOR

El gerente de la muestra, José Luis Herguedas, ha querido hacer hincapié en el criterio monografista de una feria que sirve también como foro para la presentación de novedades del sector.

"Pastrana sigue siendo el foro en el que se presentan novedades", ha incidido Herguedas, tras insistir que, nuevamente, en las ponencias y mesas redondas se abordarán los principales problemas que tiene el sector entre los que figura la varroa o la avispa asiática, que según el gerente es una cuestión que preocupa porque parece ser que "se está acercando".

Ha aprovechado para recordar como regiones como Extremadura, Andalucía y Valencia están apostando también de lleno por estas ferias y es algo que debe tenerse en cuenta.

En cuanto al apoyo económico, la Diputación aporta a esta muestra 36.000 euros y 19.000 el Ayuntamiento, patronos de la Fundación Apícola, y este año también participa con 5000 euros la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

APORTACIÓN DE LA JUNTA

Precisamente, por este motivo se ha generado cierta polémica ya que la cantidad de 5.000 euros que este año ha puesto la Junta para la muestra, después de años sin participar, es una cantidad que para Latre no es comparable con lo que aportan Diputación o el Ayuntamiento.

No han dicho que no a esta cantidad de la Junta, pero Latre ha insistido en que "no es comparable" a lo que debe aportar una institución, ni se puede comparar tampoco el presupuesto de la Junta con el del resto de las instituciones, y por eso han remitido al Gobierno regional a hablar sobre su futura participación en ediciones futuras, después de esta muestra.

Este año tienen estand y luego, según Latre, se verá cual es el interés de la Junta, que espera que aporte los 5.000 euros a los que se ha comprometido, ha matizado.

El presidente de la Fundación ha querido también hacer alusión a la carta que ha remitido hace unos días al propio consejero del área en la que le ha manifestado su queja por haber anunciado su participación en la muestra sin haber habido antes ningún acuerdo.

Según Latre, desde el año 2012 la Junta nunca ha aportado interés por formar parte de la feria y ahora aunque sin aseverarlo, si ha dejado ver la posibilidad de que quiera hacerlo ante la cercanía de elecciones municipales y autonómicas, tras criticarle que cuando ya decidió no participar también dejó de aportar algunas cantidades.

LA JUNTA MUESTRA SU SORPRESA

A este respecto, en una posterior rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, se ha mostrado sorprendido por las declaraciones vertidas desde la Diputación y se ha preguntado por qué se callaron cuando María Dolores de Cospedal presidía la Junta y retiró todas las ayudas.

Cree una falta de consideración desde el punto de vista institucional el hecho de que si ahora el presidente de la región, Emiliano García-Page, quiera empezar por la "senda de la colaboración" con la feria apícola y con el propio sector, no lo valoren sino que pongan trabas.

"Iniciar una senda de colaboración en la feria nos parece interesante y respeto las instituciones", ha concluido Rojo, tras insistir que la Junta seguirá colaborando en esta feria y en otros eventos tras lamentar estas manifestaciones vertidas por el presidente de la Corporación provincial.