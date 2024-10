Patronal CLM se une a Cámara de Comercio y pide a empresas de Ciudad Real no contribuir a crear un centro de inmigrantes

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Castilla-la Mancha (Cecam) ha suscrito la petición que desde la Cámara de Comercio de Ciudad se ha hecho a empresas de la provincia para que no contribuyan a la construcción de un posible centro de acogida de migrantes en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real.

Así lo ha verbalizado el presidente de la patronal castellanomanchega, Ángel Nicolás, que se ha pronunciado sobre este polémico asunto, preguntado por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes para dar cuenta de la XXI edición de los Premios Empresariales.

Nicolás, que ha asegurado compartir la posición del presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, ha dicho que la patronal no tiene constancia de dicho proyecto pero que, en caso de que finalmente saliese adelante, aconsejería a las empresas "no participar en algo así", porque "no tiene ningún futuro".

Dicho esto, ha recordado que esa infraestructura se construyó en base a Proyecto de Singular Interés, que debería ser modificado en su totalidad para poder ejecutar dicho centro de acogida.

"Quien tiene la competencia para modificarlo es el Gobierno de Castilla-La Mancha, que no tiene ninguna intención, y me parece muy bien", ha indicado el líder de patronal, que ha lamentado la posibilidad de que las instalaciones de dicha infraestructura, "que se creó con el único fin de desarrollar no solo la provincia, sino la región y que fuera una fuente importante de recursos", acabasen convertidas en un centro de acogida, "que ni siquiera reúne las condiciones".

"No tiene ningún sentido hacerlo. Nosotros estamos absolutamente en contra de esa propuesta, venga de quien venga, que no sabemos muy bien de quién viene", ha terminado cuestionando.