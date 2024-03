La pelea por canon del agua, amnistía o expropiaciones salpica la creación de Agencia de Transformación Digital

TOLEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha será este jueves una realidad tras la votación en la sesión del pleno de las Cortes regionales que previsiblemente dará luz verde a la Ley de Medidas Administrativas y de creación de este nuevo organismo con los únicos votos del PSOE.

Un nuevo texto legislativo que contemplaba el retoque de una decena de leyes y varios decretos de forma paralela y que ha provocado que en la discusión parlamentaria se cuelen polémicas como la puesta en marcha del canon del agua, la expropiación de tierras o la votación de la ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados.

Y es que con esta ley aprobada se modifican, también, leyes como la de constitución del IPEX, de Hacienda, de Vías Pecuarias, de medios audiovisuales, de Empleo Público, de Tasas y Precios Públicos, de medidas para la declaración de proyectos prioritarios, la que crea la reserva estratégica de productos sanitarios o la de medidas para simplificar la ejecución de fondos europeos.

Retoca, igualmente, la ley del Juego y la del Territorio y Actividad Urbanística, sumando un total de nueve textos legislativos maquillados por la vía de esta ley.

VOX: "IMPONE EL IMPUESTO A LOS CIUDADANOS"

Por parte de Vox, en una rueda de prensa previa, David Moreno ha lamentado que se vaya a "imponer un impuesto al agua a todos los ciudadanos", haciendo que "paguen más" por este bien.

Para Moreno, este nuevo impuesto que "obliga" a pagar el Gobierno de García-Page "es injusto, perjudica a la industria y a la economía de todos los ciudadanos y no soluciona los problemas de agua ni en España ni en la región".

En ese sentido, Moreno ha reprochado a la Junta que "no invierta más en la construcción de obras hidráulicas para almacenar el agua y que no apoye el Plan Nacional del Agua que Vox lleva proponiendo desde hace varios años".

"El Gobierno regional debería construir infraestructuras hídricas y no imponer el impuesto del agua a los ciudadanos", ha rematado.

NÚÑEZ ASUME EL ATAQUE DEL PP

Por parte del PP, ha sido el presidente del partido, Paco Núñez, quien ha fijado la posición de su grupo parlamentario y ha empezado lamentando el "poco respeto por la democracia" del PSOE, por "hablar de manera despectiva" de los alcaldes 'populares'.

"Estas Cortes se merecen un respeto, también los ayuntamientos. Ustedes perdieron el poder municipal que ahora ostenta el PP. No se lo consiento, señor Mora", ha enfatizado.

Asegura que no podía "permanecer en silencio" y por eso ha asumido la palabra del Partido Popular para apuntar que "hoy es uno de los días más ignominiosos de Castilla-La Mancha.

"Hoy ustedes quieren aprobar un canon del agua para meter la mano en el bolsillo a todos los castellanomanchegos y aprobar el término 'expropiación' por 'usufructo'", ha señalado, sin dejar de lado que los diputados del PSOE que representan a Castilla-La Mancha van a aprobar en el Congreso la Ley de Amnistía.

Ha colado en este punto, al margen del debate que se suscitaba, el escenario nacional, para abundar en la crítica contra Emiliano García-Page por la postura de los diputados socialistas de la región. "Un lobo con piel de cordero". Hoy, el PSOE quiere "hacer una conjunción de leyes para aprobar lo que al PSOE le interesa".

Ha vuelto a la polémica por la supuesta expropiación de tierras planteada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, insistiendo en que una de las modificación de la normativa planteará quitar hectáreas a los agricultores. "A las dificultades por una PAC socialista y ecologista, se le suma esto", ha lamentado.

"Hoy quieren que todos los castellanomanchegos paguen por beber o por tener un grifo, con un plan maquiavélico. Ya se paga ese impuesto, ya lo pagan los castellanomanchegos por la ley del ciclo del agua. Los términos que marcan las directivas europeas ya se pagan, es un doble gasto", ha abundado elevando el tono.

Ha terminado su crítica poniendo el acento en que el PSOE acabará siendo candidato de Junts en las elecciones catalanas con el favor del PSOE.

MORA SUGIERE QUE NÚÑEZ SERÁ CANDIDATO EN LAS EUROPEAS

Fernando Mora, del PSOE, ha sido el encargado de dar la réplica a Núñez, a quien le ha afeado que se presente en las Cortes "de higos a brevas" y que lo haga ahora con el único objetivo de "hacerse un vídeo" promocional, pese a "perder elecciones una por otra". "Incluso el señor Bendodo se ha escurrido al ser preguntado por si usted es candidato. Se rumorea que le van a mandar a Europa", ha sugerido.

"Me alegraría por usted si va en las europeas y lloraría por nosotros. Usted es nuestro mejor candidato", ha bromeado. "Por el bien de usted, le mandaría a Europa, pero yo preferiría que se quedase", ha dicho al líder de la oposición.

Ha criticado en este punto que meta "en el mismo bote" todas las críticas de su argumentario, desde el agua hasta la amnistía pasando por las expropiaciones.

Así, ha vuelto a insistir en que la criticada ley que plantea establecer un canon por el consumo de agua es "idéntica" a la que el PP ya ha implementado en otras comunidades autónomas.

"El señor Page no se gastará el dinero del canon en lo que quiera. No vale prejuzgar. Un 25% irá a ayuntamientos, que falta hace, para infraestructuras", ha remarcado. Así, ha lamentado la "poca capacidad de argumentación" de Paco Núñez, quien "no tiene ningún crédito".

"LO OBLIGA EUROPA"

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recordado en este punto sobre el canon del agua que su aplicación es obligatoria en la directiva europea del agua y su no aplicación puede dar lugar a multas; añadiendo que ya se aplica en comunidades autónomas del PP como La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria, Andalucía o Canarias.

Lo recaudado por el canon irá a parar "a nuevas infraestructuras de depuración en municipios de la región"; y habrá exención a los primeros 10.000 litros consumidos por vivienda, contemplando igualmente "deducciones del 75% para familias numerosas, familias en riesgo de exclusión, zonas rurales o instalaciones deportivas municipales".

Un canon que arrancará en 2025, no este año, por lo que las subidas de agua en municipios gobernados por el PP en la actualidad "son responsabilidad exclusiva del PP", que "ha aumentado el precio del agua" allí donde gobiernan.

Incrementos en Toledo, Talavera, Villarrobledo, Puertollano, Daimiel, "curiosamente todos gobernados por el PP".

AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En cuanto al objeto de la norma a debate, la creación de la Agencia de Transformación Digital, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tomado la palabra para abrir el debate, y ha aprovechado para dar cuenta de esta nueva agencia, con 600 profesionales especializados que ya trabajan en la Viceconsejería de Transformación Digital y que servirá para reforzar la capacidad digital de personas y empresas, avanzar en ciberseguridad o "fomentar la innovación mediante la colaboración público-privada en tecnologías punteras como Inteligencia Artificial".

Asumirá todas las competencias y los recursos humanos, técnicos y financieros" de la Viceconsejería competente, así como de la Dirección General de Salud Digital dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

No supondrá incremento alguno del gasto público, ni tampoco generará duplicidades en su funcionamiento, "sino todo lo contrario", ya que la gestión centralizada de estos recursos deberá arrojar en el futuro "un resultado positivo en términos de eficiencia administrativa y económica".

Según ha dicho, desde este nuevo ente se coordinará en una única dirección "todas las iniciativas a adoptar para impulsar el proceso de transformación digital en el que está inmersa la Administración Regional".