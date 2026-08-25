La pensión de jubilación media en C-LM se sitúa en los 1.487 euros, 88 euros por debajo de la media nacional

Archivo - La pensión media de jubilación se situó en los 1.487 euros en Castilla-La Mancha. - MINISTERIO SEGURIDAD SOCIAL - Archivo

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pensiones de jubilación en Castilla-La Mancha alcanzaron la cifra de 249.387 prestaciones a 1 de agosto de 2026, con una cuantía media de 1486,98 euros, 88 euros por debajo de la media nacional situada en 1.575 euros mensuales, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por provincias, Toledo registra el mayor número de prestaciones por jubilación, 83.199, con 1457,95 euros de pensión media, seguida de Ciudad Real, con 59.329 pensionistas (1519,12 euros); Albacete, con 48.838 prestaciones (1.444,55 euros); Guadalajara, con 30.754 pensionistas (1673,61 euros de pensión media), y, finalmente, Cuenca, con 27.267 prestaciones por jubilación (1371,12 euros de media).

Por su parte, las pensiones de incapacidad permanente alcanzaron la cifra de 50.118 en la región, con una cuantía media de 1.161,39 euros, mientras que las pensiones de viudedad se situaron en las 95.022 prestaciones, con una media de 972,72 euros al mes.

Las pensiones de orfandad sumaron 14.561 prestaciones en Castilla-La Mancha, con una cuantía media de 550,17 euros. Finalmente, las pensiones a favor de familiares fueron 2.646 en toda la región, con una cuantía media de 755,28 euros.

En conjunto, la región contabilizó un total de 411.734 pensiones, un 3,91% del total de las prestaciones a nivel nacional, con un desembolso medio de 1290,83 euros.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en el mismo mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.626 millones de euros, un 6,7% más que en agosto de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,6 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.331,4 millones (+6,3%); a la de orfandad se destinaron 185,7 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,7 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.535.869 pensiones, un 1,5% más que en el mismo mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, un 1,5% más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.373,44 euros mensuales en agosto, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en agosto en 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025.