Peralejos de las Truchas acoge la XXIX edición de la Fiesta Ganchera del Alto Tajo, fiesta de Interés Turístico regional

GUADALAJARA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Peralejos de las Truchas ha acogido este sábado la XXIX edición de la Fiesta Ganchera del Alto Tajo, que está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2008, Bien de Interés Cultural y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2022.

Así lo ha puesto de relevancia la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, afirmando que "esta fiesta rinde tributo a una tradición que forma parte del alma de esta tierra, que ha forjado la identidad del Alto Tajo y que hoy nos reúne para celebrar nuestra historia y también nuestro futuro".

La delegada ha participado en esta tradicional fiesta, que recrea el oficio de los gancheros, junto al delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García; el delegado del Gobierno regional en Molina de Aragón, Sergio Ruiz, la delegada de Igualdad, Laura Gil, y alcaldes y representantes municipales de los pueblos que engloba la Asociación de Municipios Gancheros; Peralejos de las Truchas, Taravilla, Poveda de la Sierra, Peñalén y Zaorejas, que acogen de forma itinerante la cada año la celebración de este evento y de otros municipios de toda la comarca.

Allí, García ha puesto en valor el oficio de los gancheros "que nos enseñaron una lección de respeto por la naturaleza, de convivir con el río, de convivir con el monte y esta enseñanza nos tiene que recordar que el turismo y el desarrollo no tiene ningún sentido si no va de mano de la sostenibilidad" y ha reivindicado la importancia del libro 'El río que nos lleva', de José Luis Sampedro, "que dio universalidad a la familia ganchera".

La delegada de la Junta ha felicitado al Ayuntamiento de Peralejos de las Truchas y a la Asociación de Municipios Gancheros por mantener viva una celebración única que cumple 29 años y con la que colabora económicamente el Gobierno regional para su sostenimiento. Un apoyo que "se enmarca en nuestra apuesta por la promoción de nuestras tradiciones, porque cultura, identidad y desarrollo rural tienen que caminar de la mano", ha recordado García.

En este sentido, ha destacado la importancia del agua como elemento vertebrador del territorio y del río Tajo que es "una de las batallas más grandes que está librando esta Comunidad, con el presidente Emiliano García-Page a la cabeza, que es la defensa de un Tajo vivo que tenga unos caudales suficientes para esta tierra", ha dicho, en referencia a las nuevas reglas de explotación del trasvase que la delegada espera que se hagan efectivas teniendo en cuenta las reivindicaciones del Gobierno regional.

Por último, Rosa María García ha recordado que el Parque Natural del Alto Tajo celebra este año su 25 aniversario, que cuenta con más de 105.000 hectáreas de extensión y en el que el Gobierno regional está trabajando para la conservación y protección de la biodiversidad. Así, ha recordado la adquisición de la Finca La Campana, en Checa, con casi mil hectáreas, y la recuperación de especies como el águila perdicera o la reintroducción del buitre negro, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La jornada se ha completado con actividades populares como exhibiciones de corta de troncos, juegos tradicionales, música, gastronomía y folklore, que han llenado de vida la localidad serrana en una edición marcada por la participación y la reivindicación de la tradición como futuro.