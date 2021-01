Picazo denuncia la inactividad del comité técnico de expertos del COVID y "la falta de previsión" de la Junta de C-LM

ALBACETE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha denunciado la inactividad del comité técnico de expertos del COVID y "la falta de previsión" de la Junta.

"Hace un año de la constitución de un Consejo de Expertos del COVID para Castilla-La Mancha, un órgano compuesto por 10 profesionales que iban a colaborar para preparar a la región y que solo ha realizado tres reuniones, todas en el mismo mes, de las que no sabemos nada", ha lamentado Picazo.

Además, ha dicho que de la primera reunión no consta acta y señala que "el fin de esa reunión fuera tan solo de propaganda política".

Según ha señalado Picazo, frente a la puerta del Hospital General de Albacete, el 21 de febrero, en la última reunión, el director de Salud Pública, Juan Camacho, advirtió de la falta de mascarillas, "advertencia a la que a la vista de los hechos no se hizo caso", y destaca que "después de esta reunión no se sabe nada de esta comisión u órgano de expertos". "Nos llama la atención que no se hayan reunido cuando estalla la pandemia ni en el desarrollo de la misma".

El comité se creó el 29 de enero para informar sobre la evolución del COVID-19 en la región pero "la Junta no reaccionó y no preparó al servicio sanitario para hacer frente". "En la primera ola hemos visto como nuestros sanitarios se han tenido que cubrir con bolsas de abono, de basura, han tenido que reutilizar mascarillas desechables, faltaban respiradores, EPIs, las residencias se convirtieron en auténticas ratoneras", ha señalado Picazo.

Sobre la Comisión actual para los efectos del COVID presidida por el presidente, Emiliano García-Page, Picazo se pregunta si "es una comisión fantasma o una excusa para hacerse una foto".

Respecto al proceso de vacunación lo ha calificado de "lento". "Las cifras dicen que se ha vacunado al 101%, pero necesitamos que se agilicen y que vengan más vacunas" y sobre todo pide que "se respeten los protocolos de vacunación", por eso han presentado una iniciativa para que haya protocolos claros y compromiso ético, para que "todos los partidos políticos se comprometan a sustituir a todas las personas que se salten esos protocolos".