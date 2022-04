Picazo exige proteger y salvaguardar desde Europa las raíces culturales de Castilla-La Mancha

ALBACETE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder del partido liberal en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha elogiado este lunes en Casa Ibáñez la "maravillosa" amalgama de fiestas patronales y ferias culturales e históricas que se expanden por todo el ancho y el largo de nuestra región.

Cada municipio, ha dicho Picazo, cada localidad y cada rincón de Castilla-La Mancha presentan una variedad de fiestas tradicionales especiales y únicas "que nos unen a todos, y ese sentimiento hay que cuidarlo con el apoyo de nuestras administraciones regionales y españolas, pero también hay que protegerlas y salvaguardarlas desde Europa", ha reclamado Picazo al Gobierno de Emiliano García-Page.

"No estamos hablando sólo de dinero, ayudas o subvenciones, hablamos de hacer políticas que defiendan nuestra cultura y nuestras raíces, pero para ello, hay que hacer un esfuerzo y tener un gobierno ambicioso; no tan conformista como es el de Page, que hace lo justo y lo necesario", ha lamentado.

DIGITALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y PROTECCIÓN EN EUROPA

"Ya hemos propuesto en varias ocasiones al Gobierno regional digitalizar nuestros productos artesanales para crear nuevos escaparates al público", con la ventaja, ha dicho la líder liberal, que además recientemente, "la Comisión Europea ha propuesto un primer marco para proteger la propiedad intelectual e industrial de los productos artesanales que se basan en la originalidad y autenticidad de las prácticas tradicionales de sus regiones".

No obstante, Picazo ha dicho que si bien muchos productos castellanomanchegos gozan de una reputación y una fama europeas y a veces mundiales, hasta ahora los productores han carecido de una protección de la UE de la indicación geográfica que vincule el origen y la reputación de sus productos a su calidad, "por ello pedimos al Gobierno de Page que se implique, que no se conforme y que no deje pasar más tiempo sin defender y salvaguardar las raíces culturales de Castilla-La Mancha en España y en Europa también", ha matizado.