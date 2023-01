Picazo reivindica a Cs por la utilidad de sus propuestas frente a un PSOE "conservador" y un PP que ha de "modernizarse"

TOLEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Cs en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha reivindicado el papel de su partido durante este mandato pese a tener un grupo parlamentario limitado a cuatro escaños, asegurando que durante los últimos cuatro años de legislatura ha sido la formación naranja la que más propuestas útiles ha elevado para su discusión en el pleno; figura que ha puesto en contraste con el trabajo realizado por los diputados del PSOE, "un partido conservador, más de lo mismo"; o del PP, un partido anticuado que "necesita modernizarse".

En una entrevista con Europa Press, Picazo ha insistido en que, en el caso del PSOE, se trata de una opción representada por Emiliano García-Page, de quien ha destacado su perfil "conservador".

Al tiempo, ha puesto de manifiesto que García-Page tiene que agradecer al PP de Paco Núñez que pueda volver a presentarse a la reelección, después del acuerdo alcanzado con los 'populares' al principio de la legislatura que sirvió para dar luz verde a una reforma legislativa que anulaba el límite de dos mandatos como máximo de un presidente autonómico.

Un presidente que está cosechando unas cifras "que demuestran que Castilla-La mancha sigue en el vagón de cola por su política conservadora" porque "sigue haciendo lo mismo". "Gobierna así por lo que va bien, y de ahí no se quiere mover".

Ahora, García-Page "se intenta alejar de Pedro Sánchez" porque "no le viene bien" aparejar su figura a la del líder de su partido, "pero siempre apoya a su jefe de Madrid, y lo hace con nueve diputados", algo que al final "le va a pasar factura electoral" en Castilla-La Mancha.

Hablando del papel del PP, ha abundado en que "debe modernizarse" y "ponerse a la altura del PP de otras regiones", ahora que ejerce un perfil que "no convence a los electores", y mucho menos ante la posibilidad de que puedan sumar con Vox para gobernar en algunos territorios.

"Tendremos más conservadurismo todavía. Es más de lo mismo, pero con el peligro de que algunas políticas alcanzadas se puedan ver desmoronadas", ha alertado.

LOS NARANJAS, "ORGULLOSOS"

Por contra, Cs es un partido que se siente "orgulloso" por "haber ayudado decididamente" a la ciudadanía de Castilla-La Mancha desde la oposición, con medidas que han cristalizado nacidas de la formación como las ayudas a autónomos o iniciativas parlamentarias que buscaban mejorar en conciliación.

"Hemos hecho muchas cosas y muy buenas propuestas, a veces no aceptadas; y hemos apoyado cuando teníamos que apoyar, como en pandemia, pese a ser muy críticos", ha señalado, indicando la colaboración de Cs en textos legislativos como la Ley SUMA o la de reserva de material sanitario.

Así, se han conseguido "grandes cosas", mientras que otras, aprobadas a iniciativa de Cs, no han terminado de ver luz verde, como la estrategia de cuidados pediátricos paliativos. "No se entiende que no se haya llevado a cabo. Era cuestión de voluntad política", ha lamentado, recordando otros extremos como las políticas para nuevos mecanismos de salud mental.