Picazo: "El tsunami político no es culpa de Cs, se ha producido por no entender que lo de Murcia es un caso concreto"

ALBACETE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha asegurado que "el tsunami político" producido esta semana "no es culpa" de la formación naranja, sino que "se ha producido por no entender que lo de Murcia es un caso concreto".

Así, ha insistido en que la moción de censura presentada de manera conjunta por su partido y por el PSOE contra el presidente regional de Murcia, Fernando López Miras, es un caso concreto de esa comunidad y no se debe extrapolar a otras regiones o municipios donde haya otros pactos de gobierno.

"Quiero dejar muy claro que el caso de Murcia es de Murcia y ya, se ha hecho lo correcto y eso es no mirar a otro lado en caso de incumplimientos de esos pactos, en caso de poder provocar una inestabilidad dentro de los gobiernos. Ciudadanos actúa y no mira hacia otro lado, hemos hecho lo correcto y no siempre es lo fácil", ha declarado Picazo a las puertas de un salón de peluquería en Albacete.

"Inés Arrimadas se puso en contacto con Pablo Casado y ese tsunami no ha sido provocado por Ciudadanos, ese tsunami se ha producido porque no ha entendido que Murcia es un caso muy concreto, con unas circunstancias muy concretas, y nada tiene que ver con otras comunidades autónomas", ha concluido.