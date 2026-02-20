Piden 10 años de prisión para cada uno de los dos acusados de intentar matar a dos personas en Gerindote en 2017

Archivo - Audiencia Provincial de Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, 24 de febrero, a dos acusados de intentar matar a otras dos personas el 23 de septiembre de 2017 en la localidad toledana de Gerindote. El fiscal pide para cada uno de ellos siete años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y otros de tres años por el delito de lesiones con uso de armas e instrumentos peligrosos.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre las 14.20 horas del día 23 de septiembre de 2017, los procesados J.M.C.J. y R.M.C., actuando de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la integridad física ajena y de causar la muerte, provistos de una barra metálica de color dorado con gancho en forma de 'S' en uno de sus extremos y en el otro en espigón de rosca de 3 centímetros, con un grosor de 3,03 centímetros de diámetro y una longitud de 85 centímetros y un arma blanca no localizada, agredieron a O.L.R. y a J.M.C., en la localidad de Gerindote.

O.L.R. recibió un triple apuñalamiento; dos puñaladas consumadas y una fallida en la parrilla costal, presumiblemente por el choque contra el hueso, sufriendo herida incisa por arma blanca en la región periumbilical derecha; herida incisa por arma blanca en región lumbar izquierda; herida contusa parietal derecha con barra de metal; traumatismo penetrante renal con contusión corticomedular en el tercio inferior del riñón izquierdo y hematoma perirrenal y sangrado activo, precisando ingreso en UCI con duración de 3 días; y posterior hospitalización en planta durante 8 días en el servicio de urología.

Según el fiscal, la herida incisa por arma blanca en la región lumbar era potencialmente mortal y habría acabado con su vida de no haber sido por la inmediata atención médica recibida.

De su lado, J.M.C. sufrió traumatismo craneoencefálico y herida contusa en región frontal izquierda, heridas que necesitaron tratamiento médico quirúrgico necesario después de la primera asistencia, consistente en limpieza de la herida, anestesia local y sutura con 4 puntos de seda, tratando 6 días en curar, de perjuicio básico y 3 particular moderado, resultando como secuela una cicatriz de 2'5 centímetros en región frontal izquierda, perjuicio estético moderado por su localización facial.

Además de las penas de prisión impuestas, el fiscal solicita para los procesados la prohibición de aproximación a O.L.R. y a J.M.C., a sus domicilios, lugares de trabajo y cualesquiera otros lugares frecuentados por ellos, a una distancia de 500 metros y de comunicación con ellos por cualquier medio durante once años.

Los procesados indemnizarán solidariamente a O.L.R. con 3.250 euros por los días que tardaron en curar las heridas producidas y con 7.000 euros por las secuelas resultantes. A J.M.C. le tendrá que indemnizar con 375 euros por los días de curación de sus heridas y con 7.000 euros por el perjuicio estético moderado resultante.