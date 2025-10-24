Piden 4 años a un acusado de tentativa de homicidio a 6 guardias civiles que fueron a detenerle en su casa

TOLEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo acoge el próximo jueves, 30 de octubre, un juicio contra el acusado D.C.T., para el que el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel por seis delitos de homicidio en grado de tentativa a seis guardia civiles que fueron a detenerle en su casa de Villaluenga de la Sagra.

Según el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 28 de noviembre de 2023 cuando, tras las perceptivas autorizaciones judiciales, se personaron en la puerta de la vivienda del acusado hasta 15 agentes de la Guardia Civil.

Al encontrar la cancela exterior y la puerta de la casa cerradas, y comoquiera que su morador --el acusado-- no permitiera el paso, se vieron precisados a forzarlas mediante el empleo de un ariete, penetrando así en la vivienda seis de los agentes y encontrando en su interior al acusado, al que inmediatamente dieron la voz de alto, instándole a tenerse por detenido.

El acusado tenía preparados en dicha vivienda recipientes con gasolina y varios cócteles molotov. Al entrar los mencionados agentes en el vestíbulo de la vivienda, el acusado desde el piso superior vertió gasolina en el suelo del vestíbulo, y a la vez que esgrimía un hacha y vociferaba "os voy a quemar vivos", arrojó "violentamente" dos de esos artefactos incendiarios.

Se trataba de botellas de vidrio de las de un litro de cerveza con gasolina en su interior y mecha de trapo en llamas, una contra la pared y el suelo del vestíbulo donde había vertido la gasolina en la inmediata proximidad de los agentes y la otra seguidamente contra los mismos cuando salían de la casa volviendo sobre sus pasos al sentir el peligro del fuego.

Provocó así "dos intensas deflagraciones" con llamaradas que alcanzaron a causar quemaduras a los mencionados agentes y desperfectos en su ropa y calzado de uniformidad, logrando uno de ellos, que hizo inmediato uso de un extintor, sofocar el fuego que ya afectaba a sus propias ropas y a las de sus compañeros.

DETENCIÓN FRUSTRADA

El acusado frustró así su detención en ese momento inicial de la intervención policial, obligando a los agentes a replegarse fuera de la vivienda, en la cual se mantuvo por más de tres horas arrojando al exterior contra los agentes desde una ventana del piso alto del inmueble un tercer artefacto incendiario, así como piedras, adoquines, discos de pesas, discos de radiales y otros objetos contundentes.

Uno de estos adoquines lo arrojó sobre otro agente que se cubrió con un escudo de protección, resultando herido con una escoriación en el quinto dedo de la mano derecha y una contusión dolorosa en la muñeca derecha, de lo que sanó en tres días de perjuicio moderado. Sufrió asimismo daños en la chaqueta del uniforme y el reloj de muñeca que portaba.

Otro guardia civil sufrió contusión dolorosa en el codo derecho, molestias por inhalación de humo y polvo de extinción de incendios. Sanó en cuatro días, dos de perjuicio moderado y dos de perjuicio básico. El pantalón de su uniforme resultó con quemaduras por el fuego.

Otro de los agentes resultó con contusión y eritema en la muñeca derecha, otro resultó con picor en brazos y piernas, otro con picor en brazos y cefalea y el sexto resultó con quemaduras superficiales en las piernas, molestias por inhalación de humo y polvo de extinción de incendios.

LA DETENCIÓN

Sobre las 14.20 horas del mismo día, y con la intervención del Grupo de Reserva y Seguridad, formado por otros seis guardias civiles, se logró entrar en la casa y reducir y detener al acusado, al que inmediatamente y en el mismo lugar se informó en debida forma de los motivos de su detención y de sus derechos.

El 29 de noviembre de 2023 se decretó su prisión provisional comunicada y sin fianza, situación en la que permanece. Se dictó además auto de procesamiento el 15 de enero de 2025, y se le ha recibido declaración con asistencia de Letrado e informado de sus derechos.

El examen médico forense efectuado el 7 de septiembre de 2024 al acusado determinó que tenía juicio, atención, memoria y ánimo conservados, sin alteraciones del curso y contenido de su pensamiento, sin rasgos disociativos, sin ideación autolítica ni de agresión, y sin signos actuales de adicción a sustancias estupefacientes.

No obstante, el fiscal apunta que padece un trastorno de personalidad por consumo de sustancias estupefacientes --cannabis, cocaína, pastillas estimulantes, alcohol y fármacos-- a consecuencia del cual tenía parcialmente alteradas sus capacidades intelectivas y volitivas al tiempo de los hechos relatados.

Los hechos narrados son constitutivos de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, seis delitos de homicidio en grado de tentativa, seis delitos leves de lesiones y seis delitos leves de daños.

Así, el Ministerio Público indica que procede imponer al acusado, por cada una de dichas tentativas de homicidio en concurso ideal con el delito de atentado, las penas de cuatro años de prisión.

De mismo modo, señala que procede imponer al acusado, por cada uno de los referidos delitos leves de lesiones tres meses de multa, a razón de seis euros por día y con la responsabilidad personal subsidiaria y, por cada uno de los delitos leves de daños, tres meses de multa, a razón de seis euros por día.