Piden 8 años y medio de prisión para dos acusados por intentar matar a una mujer con una katana en Ciudad Real

Archivo - Audiencia de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los próximos días martes 5 y miércoles 6 de mayo a R.G.A. y R.G.G., dos hombres acusados de un delito de tentativa de homicidio tras presuntamente perseguir y atacar con una katana a una mujer, causándole heridas graves.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a la noche del 11 de febrero de 2024, cuando ambos acusados iniciaron una discusión en un bar de Ciudad Real con una tercera y en el transcurso de la misma uno de ellos llegó a amenazar a la víctima diciendo que la mataría.

Horas después, ya en la madrugada del 12 de febrero, la víctima acudió en taxi al domicilio de su expareja para recoger a su hija menor. Fue entonces cuando los dos acusados, portando una espada tipo katana, se dirigieron hacia la víctima, provocando que ésta huyera.

Durante la persecución, los procesados continuaron increpándola y, según la Fiscalía, actuaron con la intención de acabar con su vida.

Finalmente, uno de ellos logró alcanzarla y, tras un forcejeo, le asestó un golpe con la katana que le provocó una herida profunda en el muslo derecho, con abundante sangrado.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar poco después y practicaron un torniquete de urgencia para contener la hemorragia hasta la llegada de una ambulancia, que trasladó a la herida al hospital .

El informe médico recoge que la víctima sufrió una lesión inciso-contusa de unos 10 centímetros de profundidad, con afectación muscular y nerviosa, que requirió intervención quirúrgica urgente y un periodo de curación de 80 días, además de dejar secuelas físicas y psicológicas.

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de tentativa de homicidio con la agravante de abuso de superioridad y solicita para cada uno de los acusados una pena de ocho años y seis meses de prisión, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante diez años .

En concepto de responsabilidad civil, reclama indemnizaciones que superan los 118.000 euros por las lesiones y secuelas, así como el abono de los gastos sanitarios asumidos por el Sescam.