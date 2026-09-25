Piden 4 años de prisión para una mujer acusada de atacar con un cuchillo a su examante en Albacete en 2020

Archivo - Palacio de Justicia de Albacete. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete acoge el próximo miércoles, 30 de septiembre, el juicio oral por procedimiento abreviado contra M.M.C., acusada de atacar con un cuchillo a J.L., con quién había mantenido una relación, en 2020 en Albacete.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el 2 de febrero de 2020 sobre las 22.30 horas, la acusada mantuvo una discusión en su domicilio con J.L., que había acudido a causa de un desencuentro previo, y con quién habría mantenido una relación afectiva paralela al matrimonio.

En el transcurso de la discusión, siempre según el escrito de la fiscalía, la acusada habría clavado un cuchillo a J.L. en el costado izquierdo, sin afectar a zonas vitales ni poner en riesgo su vida, aunque causando una herida en la fosa renal izquierda con 15 días de hospitalización.

Posteriormente, J.L. renunció a la indemnización que pudiera corresponderle.

La fiscalía estima que los hechos constituyen un delito de lesiones con agravante mixta de parentesco, por lo que solicita para la acusada una pena de 4 años de prisión, así como una orden de alejamiento durante seis años con la víctima.